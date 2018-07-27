

（圖片來源：INCEPTION 啟藝）

相信許多伊藤潤二迷知道要辦展的消息都跟小編一樣興奮吧？！一知道要辦這展覽，以往經典作品：漩渦、富江、時裝模特兒、人頭氣球等馬上浮現腦中！衝著「當代恐怖漫畫⼤師-伊藤潤二，艾波波居然一時忘記自己其實很怕鬼屋...，但還是決定勇闖恐懼鎮、 告別市。

精選「伊藤潤二驚選集」動畫12篇章，打造雙主題「恐懼鎮」、「告別市」奇幻鬼屋，雙一閣樓、稻草人、淵小姐、靈堂等場景，讓你直接挑戰最不想面對的感官體驗。

雙主題鬼屋，場景皆取材自【 伊藤潤二驚選集 】，挑選出不同的篇章，對應情節和角色，A館恐懼鎮及B館告別市，都是不容錯過的體驗唷：【A館｜恐懼鎮 】鎮民代表模特兒淵、蛞蝓少女、寒氣患者，擔任盡責地陪，挑戰感官極限。

【B館｜告別市 】聽雙一敲響詛咒，看富江死而復生，... 瀕死絕望感如影隨形，彷彿身處人間煉獄。

一來到售票亭，又是一陣興奮地猛拍！要不是有著藍天白雲的好天氣，會更有陰森恐怖的氣氛呢；左邊的小門內有「絕命顯影機」，讓大家可以置身恐怖漫畫中拍照留念。



（圖片來源：INCEPTION 啟藝）

伊藤潤二的漫畫看得很過癮，再怎麼恐怖都可以接受，但是一想到要自己去體驗，還會看到畫中人物，雖然知道是人扮的，但還是壓不住恐懼的心啊...所以艾波波還拖了一位同伴一起體驗，原本不害怕的同伴，到了門口居然跟我說她也緊張了起來，頓時真的是@#$%....我是要你來幫我壯膽的，怎麼讓我更緊張啦XD



（圖片來源：INCEPTION 啟藝）



▲伊藤大師還有在鬼屋門口簽名喔，還是很逗趣的樣式呢。來到這不要忘記欣賞一下～

整個鬼屋的過程是不能拍照跟錄影的，同時也是避免爆雷阿，這部分真的也是要自己體驗才有趣～其實網路上也蠻多經典照片都曝光了，所以鬼屋內容艾波波也不多透漏囉～但是，不得不說整個鬼屋過程真是要嚇尿啦！尖叫也是一定的阿！

但是出來後覺得很可惜，因為太害怕，沒有辦法好好欣賞裡面的場景佈置，只有瞥到一些些，不怕的人千萬記得好好看看裡面的佈置，真的是很用心！艾波波真的很想好好欣賞，但從一看到淵小姐，只想以跑百米的速度衝出去啦，但是裡面頗黑，所以亂跑會撞牆XD



（圖片來源：INCEPTION 啟藝）

崩潰完之後，終於可以來好好拍照了！如果你是鐵粉，看到這些馬上就會知道了吧？上圖這個就是「長夢」裡的人物。故事大概是一位男子總是作很長的夢，像是一晚的夢境卻能作彷彿有兩、三天之久，漸漸的，每晚的夢越越長，甚至分不清現實與夢境。最終，夢到了永遠，再也沒醒來過，最後身體就風化成碎石了。

這區的展示其實也令人恐懼的根源重現，例如1/42的[富江]、[長夢]裡不明物質的結晶、[傀儡家族]木偶姜皮耶等等，每一項作品都經過來回監修，活靈活現。艾波波認為最嚇人的就是那張富江的臉皮，越盯越毛阿！相信鐵粉看到這幾個應該腦中都會有畫面浮現吧？艾波波就不在這說故事囉~



▲真是恐怖的小孩，可以戴著面具來張鬼媽媽溜小孩照XD。

被嚇完，就是要來點甜甜撫平一下心情~

連食物都這麼好拍！「眼球包子」超吸睛，讓艾波波玩了好久都還捨不得吃；「雙一巧克力聖代」上的兩根釘子居然是巧克力？！做的很逼真耶！上面還有「凍死你」這陰森的小標語；「手指餅乾」還真是名副其實的手指餅乾～

但吃完包子跟冰淇淋有點飽了，所以手指餅乾就帶回家冰冰箱，結果晚上有老花的艾波媽一打開冰箱嚇一跳XD（沒戴眼鏡看起來應該更逼真，還有假血呢），然後艾波波就被罵了，哈哈～



▲冷藏櫃上的標語可經典台詞唷，你看看，是不是很好拍？每一處都不要錯過唷！右圖內的活埋小盆栽也很有趣，上面寫著「讓我出來，讓我出來啦~」。

終於來到療癒人心的紀念品區啦，這算是小編參加過展覽裡，少數讓我逗留這麼久的耶！因為好多紀念品都好吸引人喔，而且布置很用心捏，會讓人想慢慢地逛。

本展覽限定周邊商品囊括伊藤潤二作品中經典角色，諸如富江、名模淵小姐、愛詛咒人的雙一、十字路口美少年、蛞蝓少女等周邊商品，期間限定商店通通有！其中台灣限定的富江肉乾、富江啤酒人氣最旺！



▲雙一頭綁蠟蠋的造型洗臉巾，真的很有梗耶，沒想到恐怖元素也能搞笑的融入生活用品。



▲賣到一度缺貨的富江肉乾，猜猜你吃到的是哪個部位呢？

其實一開始艾波波也想說應該不會有多恐怖吧，畢竟漫畫都看得這麼入迷了，而且覺得在裡面尖叫好像很丟臉。結果進去沒幾秒，面子立馬拋腦後，根本是用叫來嚇鬼的阿！真是辛苦扮鬼的工作人員啦～應該覺得艾波波比較恐怖。

後來在紀念品區還頻頻聽到鬼屋內傳來的尖叫聲，沒進去的人一定會想說有這麼誇張嗎？沒錯！就是有！很恐怖！千萬不要壓抑，就叫吧～～～

【​伊藤潤二恐怖體驗展—絕命逃走中】

地點：新光三越台北信義新天地A9館9樓

展覽期間：2018年7月14日(六)～9月16日(日)

現場售票資訊：

單館300元／雙館套票500元（6~12歲兒童須購票，並須有成人持票陪同入場。 ）

優待票：單館150元（65歲以上長者憑證，身障者本人憑證及一名必要陪同者）／6歲以下幼童禁止入場。

票亭營業時間：周日到周四 10:30 - 21:00，周五、周六及例假日前一天 10:30 - 21:30。

※ 抵達新光三越 A9 後，務必先至 1樓票亭（近香堤廣場）兌換票券、抽取號碼牌，再上9樓。

展覽時間：周日到周四 11:00 - 21:30，最後入場時間21:00；周五、周六及例假日前一天 11:00 - 22:00，最後入場時間21:30。