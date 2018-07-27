來源：中國日報

原標題：伊朗高級將領警告特朗普：若開戰 你將傾家蕩產

中國日報網7月27日電（孫若男） 近日，美國和伊朗雙方不斷喊話對方不要威脅自己。伊朗革命衛隊下屬「聖城軍」的將領卡姆西·蘇萊馬尼7月26日警告美國總統特朗普稱，如果他與伊朗開戰，那麼他將傾家蕩產，暗示伊朗軍隊資助的人員隨時準備好襲擊特朗普的房地產項目。

據英國《每日郵報》報導，蘇萊馬尼將軍在一次演講中喊話特朗普：「你知道，這樣一場戰爭將摧毀你擁有的一切。」此外他還提到，如果美國在紅海地區部署軍隊，那麼紅海也不安全。「特朗普應該知道，我們是殉教的國家，我們等著他。我們靠近你，你甚至無法想像……來吧，我們準備好了。如果你開戰，我們會結束戰爭。因此，如果你侮辱伊朗人民和伊朗總統，可要小心了！」

對於特朗普此前對伊朗的警告，蘇萊馬尼回應道：「作為一名士兵，我有責任回應特朗普的威脅。如果他想發出威脅，那麼他應該跟我對話，而不是與魯哈尼總統。」他強調，伊朗在該地區的力量以及伊朗在不對稱性戰爭中的能力不容小覷。

特朗普22日發表推文稱，如果伊朗威脅美國，那麼伊朗將承受可怕的後果。而伊朗總統魯哈尼也警告特朗普不要玩火自焚、威脅伊朗，否則會後悔的。不過到了24日，特朗普的語氣又軟下來，表示美國政府準備好讓伊朗重回談判桌。「我們已經準備好一份真正的協議，不是之前政府簽訂的核協議，那就是場災難。」