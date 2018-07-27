天氣太熱 韓國男子將雞蛋放陽台孵出小雞(圖)北京新浪網 (2018-07-27 10:43)
中新網7月27日電 韓國自上周開啟「蒸桑拿」模式，氣溫一路躥高連破紀錄，就連雞蛋也被熱得竟然「自己」孵化出了小雞。
據外媒報導，韓國近日面臨「燒烤天氣」，住在江陵市的一名崔姓男子養了幾隻雞，每天早上，他都會把收集的雞蛋放在冰箱或陽台上，分給親人。
哪知，因連續高溫，放在陽台的雞蛋竟然孵化出了小雞。
崔某還表示：「小雞是暴熱天氣賜予我的珍貴『家人』。我給小雞取名為『kkamsuni』，會好好飼養它的」。
另據此前報導，韓國高溫天氣持續，導致死亡家畜繼續增加。韓國農林畜產食品部介紹，以當地時間23日上午9時為準，共125萬隻家畜因極端高溫天氣死亡，財產損失達84億韓元。
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