德國勃蘭登堡突發森林大火 疑由二戰遺留彈藥所致北京新浪網 (2018-07-27 10:48)
[環球網報導 記者 朱夢穎]德國勃蘭登堡地區26日突發山林大火，90公頃森林受影響，附近兩條高速公路已被封鎖，火勢基本已被控制。據德國《圖片報》報導，目前尚不清楚起火原因，但有專家認為，很可能是由森林中二戰武器彈藥遺留因高溫天氣起火所致。
報導稱，已有超過200名消防員趕赴現場參加滅火。但因現場屢有二戰遺留彈藥爆炸，消防員無法深入森林內部進行滅火，僅可在森林邊緣等候，但火勢基本已得到控制。消防隊員在其社交媒體官方賬號上寫道：「我們在自行車道上等著！因為有一些因遺留彈藥引起的爆炸，我們無法走進去。」
報導稱，起火原因目前尚不詳。但有專家表示，或與二戰遺留彈藥有關。德國弗萊堡大學教授於爾根·包豪斯表示：「勃蘭登堡地區大多數森林火災都是有二戰武器中的磷殘留所引起的。在高溫下，磷很容易燃燒。」
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