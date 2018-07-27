樹科大與勞博館推「織人織面也織心」紡織產業展 28日登場



(中央社訊息服務20180727 10:36:37)由高雄市政府勞工局勞工教育生活中心承辦、國立科學工藝博物館與樹德科大NPO研究發展中心聯手策劃執行的「織人織面也織心~看穿流行時尚人生」台灣南部時尚紡織產業勞動特展，將於7月28日（六）假勞工博物館登場，並同時慶祝勞工博物館遷館3週年慶。相關系列活動有太鼓表演、視障歌手蕭湘婷演唱、魔術秀、短劇、闖關集章遊戲、及手作文創攤位等適合老少咸宜的節目，曾獲105年勞動部就安基金最佳創意獎的「眼出睛彩—看見視障工作者特展」也將以攤車形態讓大家體驗視障者的不便性。



「織人織面也織心~看穿流行時尚人生」展有五大主題、15項單元依序呈現「導入區」、「台灣紡織產業發展歷史」、「直線距離的經濟學」、「貨真價實．交織的入生」、「未來展望」等，觀眾看完五大展區後，也如同讀完一本紡織產業發展的故事書。



「織人織面也織心~看穿流行時尚人生」展的靈魂人物當推樹德科大流行設計系邱鳳梓老師，在她多方奔走下得以讓許多收藏家願意出借文物，例如歷史情境區的展品、或是縫紉機，有著邱鳳梓老師童年的回憶與對母親的思念。早期家庭即工廠的政策推動中，家家戶戶穿珠子、縫釦子、車衣服、手工電繡等家庭代工的歲月，撐起無數家庭的經濟，也促成台灣經濟的起飛；直至邱鳳梓老師就學、就業，甚且投入紡織服裝等相關工作至今，她個人更見證參與台灣紡織產業的歷程。



樹德科大NPO研究發展中心曾英敏主任與高雄市政府勞工局勞工教育生活中心展覽課李映萱課長二人說，「織人織面也織心~看穿流行時尚人生」以高雄紡織產業聚落的發展脈絡，點出產業史裡「織夢人」、「做夢人」、及「推夢人」等上中下游勞動者的生命故事，呈現當年時代氛圍的場景與展件；同時也推出系列的「織染縫繡」勞動技藝體驗課程，觀賞者可親自體驗並深入認識勞動技藝的價值及產業轉型的無限可能。



勞工局李煥熏局長表示，勞博館是全國唯一以勞工為主題的博物館，過去辦理多項勞動議題展覽，本次主題為高雄紡織產業勞動者，目的是希望社會大眾能了解這些勞動者在高雄經濟發展過程的重要貢獻。



本次協力的單位有R7南部時尚創新基地、紡拓會、袋寶觀光工廠、FILA、PIPPY好悅國際實業（股）公司、葉凰木服飾創作坊、吳響峻布莊、LIBERTY TEX嘉方實業（股）公司、宏遠興業、川朝啟郎工坊、長龍雕塑工坊。



「織人織面也織心~看穿流行時尚人生」展期至108年2月28日止，至活動詳情及報名資訊可上勞博館網站（http://kml.kcg.gov.tw/）及FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/KaohsiungMuseumofLabor/）查詢。勞博館洽詢電話：07-2160509（地址：高雄市前金區中正四路261號），開館時間每週二至週日9時至17時，免費參觀；休館時間每週一，逢國定假日則不休館。



訊息來源：樹德科技大學



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