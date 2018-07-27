Cut Cup環保杯租用 南大研究生與臺南飲料店合作推動環保杯租用



(中央社訊息服務20180727 10:22:27)國立臺南大學經營與管理學系科技管理碩士班黃竣偉同學，於暑期參與全國職場力戰鬥營進入決賽，此活動參與人數近四五百人，活動內容為社會議題推廣，黃竣偉同學與團隊發想「Cut Cup環保杯租用」專案，希望大家少用一次性餐具，透過群眾力量讓環保理念可以傳播、發酵、產生影響力，提升國人環保意識。



此專案想法是啟發於德國租借環保杯概念，自2003年起對於Pfand system制度推廣，針對特定塑膠、玻璃容器的回收制度，透過一定金額的回饋，鼓勵促進空容器在顧客銷售之間、銷售製造之間流通，且運用環保杯的材質是聚丙烯PP，具牢固、耐沖洗、輕盈、耐用又無味，方便顧客攜帶繳回，在製造過程中相對節省能源，也相對易回收，能減少製造新品所致之資源消耗，大大提升民眾環保意識。



【Cut Cup環保杯租用】近日實際與臺南在地知名飲料店合作，提供環保杯免費租借方案，以40元成本價，租借時尚的環保杯，再由店家提供顧客10元折扣優惠，向民眾進行宣導。過程中，可以發現民眾多會自行攜帶環保杯套或是塑膠袋，不再倚賴店家提供塑膠袋，但自行攜帶環保杯的民眾仍不多。對於本租借方案，由店家提供租借環保杯，多數民眾予以贊同與支持，但民眾對於環保杯清潔與消毒保持方式仍有疑慮，所以這也是此專案未來將持續努力的方向。



南大黃竣偉同學表示，專案實地採訪臺南25家品牌之飲料店，包含大型連鎖及獨立經營之店家，有高達九成的業者對此政策表示贊同，希望未來能強化「衛生」與「歸還方便性」，提升民眾認同與租用率，落實環保。



訊息來源：國立台南大學



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