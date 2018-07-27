（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基隊補強輪值，今天從多倫多藍鳥隊換來明星左投哈普，日前交易獲得的後援投手布里頓也加入陣容，先發與牛棚戰力更加完整。



洋基以內野手德魯瑞（Brandon Drury）與小聯盟外野手麥金尼（Billy McKinney），從藍鳥換來今年首度入選明星賽的哈普（J.A. Happ）。



35歲的哈普今年先發20場，戰績10勝6敗，防禦率4.18。大聯盟官網報導，哈普對洋基死對頭波士頓紅襪投得特別得心應手，本季兩度交手，防禦率僅0.84，生涯對戰19場，戰績7勝4敗，防禦率2.98。



洋基先發輪值包括塞維里諾（Luis Severino）、沙巴西亞（CC Sabathia）、田中將大和葛瑞（Sonny Gray），後段輪值較為薄弱，哈普加盟補上缺口，也強化洋基先發左投深度。



洋基在7月31日交易大限前積極物色先發投手，曾看上紐約大都會隊王牌迪格隆（Jacob deGrom）與辛德賈德（Noah Syndergaard），但大都會據傳索價不菲。哈普原本就在洋基口袋名單上，2016年曾投出20勝佳績，也有季後賽經驗，有助洋基爭奪季後賽席位。



另一方面，洋基24日以3名小聯盟球員從巴爾的摩金鶯隊換來的布里頓（Zach Britton），今天正式加入洋基陣容。



布里頓披上和金鶯時期一樣的53號條紋衫，原本就屬大聯盟頂尖的洋基牛棚戰力更形完整。曾兩度入選明星賽的布里頓是金鶯當家終結者，2016年47次救援機會全部成功，賽季防禦率0.54，是當年角逐美國聯盟賽揚獎（Cy Young Award）熱門人選之一。



離開待了12年的金鶯，布里頓在記者會以「新生」形容自己，但由於洋基已有終結者柴普曼（Aroldis Chapman）卡位，布里頓還不清楚在牛棚的定位。（編輯：廖漢原）1070727