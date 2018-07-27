（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）在星巴克等連鎖餐飲業者帶動下，美國職籃NBA布魯克林籃網隊主場巴克萊中心響應限塑政策，今天宣布將禁用塑膠吸管，成為紐約地區首座向塑膠吸管說不的多功能場館。



巴克萊中心（Barclays Center）擁有近1萬8000個座位，負責經營的BSE Global公司發布新聞稿指出，2019年前將淘汰塑膠吸管，未來提供免吸管杯蓋和紙吸管。這項禁令每年預估可減少消耗375萬根塑膠吸管。



西雅圖1日起實施禁令，成為美國首座禁用塑膠吸管和餐具的城市。舊金山也考慮禁用塑膠吸管、攪拌棒，以及含氟外帶容器。紐約市尚未立法禁用有害環境的塑膠吸管，但巴克萊中心不打算繼續等下去。



紐約郵報報導，紐約市議會考慮立法禁用塑膠吸管和攪拌棒，獲市長白思豪（Bill de Blasio）支持。



無獨有偶，迪士尼（Walt Disney）今天也宣布，2019年中前，迪士尼在全球經營的主題樂園、飯店、遊輪等據點，將淘汰塑膠吸管和攪拌棒，每年預估可減少消耗1億7500萬根吸管、1300萬根攪拌棒。



據估計，美國每天丟棄約5億根塑膠吸管，大量吸管最後流向海洋，威脅生態環境。2015年，一段海龜鼻內卡住一根吸管的影片在網路瘋傳，促使環保人士大力倡議禁用塑膠吸管，並逐漸獲得連鎖餐飲業者響應。



全球咖啡連鎖龍頭星巴克（Starbucks）9日宣布，2020年前，全球超過2萬8000家門市將淘汰塑膠吸管，改用紙或可堆肥塑膠等替代材料製作的吸管，以及可回收的免吸管杯蓋。



速食業巨擘麥當勞（McDonald's）在英國與愛爾蘭逐步棄用塑膠吸管，並在美國測試其他材料製作的吸管。漢堡王（Burger King）則表示，致力2025年前在英國全面採用可回收的包裝材料。（編輯：屈享平）1070727