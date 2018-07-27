



【旅遊經 曾瀞葳報導】

全球7大人氣河輪流域 歐洲萊茵河╱塞納河╱多瑙河、埃及尼羅河、亞洲湄公河、中國長江、南美亞馬遜河

搭河輪愜意穿梭大城小鎮、一次玩轉多國、體驗豐富岸上行程和精緻餐飲及服務

根據國際郵輪協會（CLIA）的《2018年郵輪行業展望和郵輪旅遊趨勢》報告，郵輪旅遊穩步增長，預計到2018年將有2,720萬人次搭乘郵輪啟航。為了滿足不斷增長的需求，2018年將有更多的新船，投入郵／河輪市場。放眼全球河輪市場，於2017年已呈現百花齊放，噴射式的成長，全球旅遊業者正在熱賣的經典河輪產品，主要縱橫於歐、亞、南北美洲及北非地區。

搭乘河輪，可愜意穿梭內陸大城小鎮小鎮，一次玩轉多國，體驗豐富的岸上行程和更精緻的服務及餐飲，因此，也創造出高回流率的銷售優勢，成為新興主題旅遊。

▲ 頂級河輪目前以歐洲萊茵河、多瑙河及塞納河為最具人氣的路線。

搭乘河輪，一邊啜飲香檳，一邊在甲板上曬太陽，欣賞兩岸優美的景致，消磨美好時光，這是19世紀歐洲王宮貴族喜愛的旅行方式。如今，頂級河輪旅行成為新興的時髦旅遊方式，相較於規模龐大的郵輪，搭乘內河遊輪出遊屬於較小眾且私密之旅，河輪幾乎天天都規劃靠岸，有時1天可停靠2個點，並且每天提供3種以上的岸上觀光行程讓旅客依個人喜好選擇。

乘著河輪愜意抵達目的地，無須舟車勞頓，非常便利。其中，這幾年呈現高成長率的頂級河輪，挾著媲美5星級飯店的頂級設施和服務，加上精緻的餐飲，不受大海海象限制，更顯平穩舒適的內河航道，讓旅客可以隨時欣賞窗外流動的美景，暢享優雅愜意的河輪之旅。

目前全球可以航行河輪的河道主要分布於歐洲、亞洲、非洲、澳洲、美洲等區域。其中，歐洲內河遊輪因為佔有地理、文化和歷史優勢，加上本身旅遊條件俱足的優勢及便利，成為河輪市場中最具人氣的地區。

全球最佳郵／河輪評鑑重點：船體、住宿、餐飲、服務、體驗



擅長銷售高端奢華旅遊的美國運通旅遊暨生活休閒服務部總監吳伯良表示，依據郵輪評鑑聖經《貝里茲》（Berlitz）的評鑑項目，包括：船體（含船隻內所有硬體設施和空間規劃）、住宿（含空間裝潢及家具擺設）、餐飲（含烹飪創意、餐飲菜色及餐桌擺設）、服務（包括事務、艙房、餐飲及活動服務）、郵輪體驗（船上活動及娛樂項目），可評鑑出全球最佳郵／河輪。

▲ 歐洲河輪聖誕市集主題行程這幾年深受旅客喜愛，圖為德國法蘭克福聖誕市集。

▲ 頂級河輪提供深獲人心的精緻餐飲和服務，圖為5星塔克河輪餐廳服務。

※.河輪與郵輪的共同點：



1. 船的本身就是飯店，不必天天換飯店、打包行李。

2. 利用吃喝玩樂及睡眠的時間，移動到下個目的地。

3. 早晚餐於船上悠閒享用，午餐在岸上享用特色風味餐。

※.河輪旅遊的特色

1. 深入內陸大城小鎮，成為許多郵輪客的新歡。

2. 每天都有超過3種以上的岸上觀光行程可選擇。

3. 省去冗長上下船時間，輕鬆愜意拜訪大城小鎮。

※.全球熱賣經典頂級河輪介紹



Tauck塔克河輪 3度榮獲世上最佳河輪肯定



塔克河輪3度被權威旅遊雜誌《Travel＋Leisure》評選為「世界上最佳河輪」後，再榮獲「最佳歐洲旅遊經營者」獎項肯定，成為歐洲河輪業界最令人推崇的河輪之一。

塔克的宗旨是不求最大、只求最好！堅持將當地特質完整包含在行程內，提供旅客獨一無二的體驗。2016年塔克新加入了ms Joy、ms Grace 2艘河輪，共有9艘河輪服務歐洲大河之旅。塔克提供一價全包式服務，無須其他附加費用，也不另加燃油稅，配置3位旅遊全陪和1名河輪專員，帶領旅客參觀打烊後的博物館與私人豪華古堡晚宴，享受與眾不同的旅遊感受。

頂級塔克河輪總有別出心裁的行程規劃，以這些年超夯的聖誕河輪來說，有別於正規航程，特別規劃獨特的觀光活動，像是河輪歡慶聖誕節活動，烘焙課程、聖誕晚餐、現場音樂表演等。

Scenic°超5星服務 獨特岸上觀光打造經典



Scenic°為1986年從澳洲發跡的旅遊公司，看中歐洲河輪市場商機，從2008年正式進軍河輪市場，旗下15艘河輪航行於歐洲、俄羅斯、亞洲等多條河域，是現有河輪最頂級的品牌之一，預計今年下半年全新打造的旗艦級河輪即將登場。

頂級郵輪專家─郵輪世家執行長劉志華（James Liu）表示，Scenic° 打破當時河輪的空間格局，以空間感十足的房間，搭配落地窗外陽台，讓大量的陽光灑落艙房，提供旅客在房間內就可愜意享受河道風光，從此打開河輪奢華享受新扉頁。

Scenic°全包式的服務，從客人下飛機開始到上船全程的超5星服務，無需支付額外費用，於航程中提供品質最好的飯店住宿，以及多樣化的岸上觀光行程，專屬的Scenic° Enrich Experience讓客人擁有尊榮且難以忘懷的旅程。以專業地接社起家的Scenic°，獨特的岸上觀光亦是其亮眼強項，每停靠1個城鎮便規劃3～5種不同的主題旅遊，而專為客人打造的GPS個人導遊系統，以及E Bike穿梭古城小巷特色行程，抑或是在皇宮城堡內享受古典音樂會等獨家設計，深深擄獲人心。

Crystal水晶河輪 將海上遊輪概念複製到河輪



以”It’s Wonderful World”為品牌精神，堪稱全球最高水準的豪華中型遊輪船隊「水晶遊輪」，挾其歷年來榮獲最多「世界最佳」獎項的殊榮，展開多角化經營，繼海輪後推出「水晶河輪」（Crystal River Cruise），並於2016年推出旗下第1艘河輪「莫札特號」（Mozart）展開首航，誓言將海上「遊輪」的概念複製到「河輪」領域，像是增加Vintage Room、游泳池等更多船上設施，比肩米其林星級水準的船上餐廳，繽紛多元的課程和活動，寧願減少乘客數，也要提供更多寬敞房型選擇、媲美海上遊輪的極高服務人員／乘客比和船上空間／乘客比，成就真正奢華尊榮的河上行宮。

身為Luxury Cruise指標性品牌，在服務人員的訓練與培養上肩負指標性地位，全房型皆提供管家服務，奢華體驗再升級。服務比約1.75：1，採全包式費用，包含船上餐飲、酒水、小費、岸上觀光皆無需另行付費，目前航行於歐洲內河。2018年4月全新下水首航的「德布西號」（Debussy）規劃荷蘭阿姆斯特丹─瑞士巴塞爾的萊因河遊路線，吸引無數水晶迷矚目。



圖片提供／旅奇週刊圖庫．塔克旅遊