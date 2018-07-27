【旅遊經 王政報導】

香港 購物、美食

外加主題樂園、離島觀光全面滿足

隨著旅遊經驗的累積，越來越多旅客無不期望能在下一次出遊感受更不一樣的旅遊體驗，就如同郵輪旅遊，就是近幾年在台灣市場最火熱的新穎選擇。既然選定郵輪，就該來到比鄰台灣的香港，在這個擁有百變風情與魅力的國際都市中，能感受前所未有的郵輪假期。





▲啟德郵輪碼頭公園佔地23,000平方公尺，可以360度飽覽維多利亞海港的兩岸美景。

以往台灣旅客認為郵輪旅遊高不可攀，加上歐美市場的郵輪市場發展成熟，必須長途跋涉遠赴國外才能感受最純正的郵輪之旅。其實不然，擁有絕佳優勢的香港透過啟德郵輪碼頭，吸引了許多世界級的國際郵輪來到亞洲市場開啟航程，台灣旅客不需長途跋涉到歐美體驗頂級郵輪旅遊，只要來到70分鐘飛行時間的香港，就能輕鬆登船。

不僅如此，還能在郵輪旅遊開始前或結束後先來趟香港之旅，感受一下這個國際大都會的城市魅力，不論是購物、美食、主題樂園、離島觀光或是香港地道文化體驗，都能感受香港的觀光魅力，為郵輪旅遊妝添全新樂趣。根據香港旅遊發展局觀察，2017年至香港體驗郵輪旅行的台灣旅客人數，相較前1年成長約3倍之多，顯見市場的需求與吸引力。

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，香港處於亞洲地區的中心點，背靠大陸面向亞太以至世界，市場潛力很大擁有發展多元化郵輪產品的優勢。總括來說，香港發展郵輪市場包括1.維多利亞港水深寬闊，沒有淨空高度限制，並具備先進的郵輪碼頭設施；2.全世界一半人口在5小時內的航程便可飛抵香港；3.岸上觀光產品及行程有多元化選擇，可滿足不同喜好。

不僅如此，香港更積極透過區域合作來加大郵輪旅遊的推廣與發展，2014年推出世界首創的「亞洲郵輪專案」，連香港在內已有台灣、海南、廈門、菲律賓、韓國加盟，鼓勵郵輪公司開發及推廣包含合作港口的郵輪旅遊產品，透過這個策略性聯盟強化區域性合作，有利推動區內郵輪旅遊發展，並爭取郵輪公司落實推出包括香港在內的郵輪旅遊產品。

航向國際 香港先天優勢加大郵輪發展

作為亞洲中心城市，香港擁有令人驚艷的城市美景，並具有宏偉的天然良港與先進的郵輪碼頭設施等優勢，提供世界級的軟硬體設施與服務，吸引眾多國際大型郵輪來到香港靠泊。

為何台灣人要去香港搭郵輪旅遊？徐維妮表示，香港與台灣之間的飛行時間僅需1個多小時，每週有超過400次航班往來台港2地，十分方便。從產品面來看，台灣出發的郵輪航次主要是到日本及韓國，若從香港出發的航次則選擇更為多元，不僅可到日、韓，亦可到菲律賓、越南、海南與及東南亞各地區。

同時，香港更有許多國際航商做為母港，包括星夢郵輪「世界夢號」（提供常態性的航程）、皇家加勒比國際遊輪「海洋航行者號」；加上其他國際郵輪規劃季節性到訪，全面滿足旅客所需。

在香港體驗郵輪假期是一種時尚的旅遊方式，登船前、離船後都可逗留香港享受全球的美食和多樣化的購物樂趣，一次體驗多個旅遊目的地。

天然良港做利基 優異碼頭設備深受航商喜愛

座落於維多利亞港的「啟德郵輪碼頭」於2013年6月啟用之後，一直為郵輪市場提供世界級的軟硬體設施與服務，包括可同時靠泊2艘世界最大型郵輪（總噸位達220,000噸的郵輪）。以及每小時可處理高達3,000名乘客的高效率岸檢設施，讓乘客可舒適及迅速地辦理手續及提取行李。

多元魅力加持 打造精彩岸上觀光

為讓旅客看見不一樣的香港，港旅局不斷積極推廣深度旅遊，從去年4月份推出的「舊城中環」持續加入亮點外，今年更推出深水埗「地道遊」，帶領旅客走進香港不同的方方面面，品美食、賞美景、大肆血拼。

如「舊城中環」便增加日本巨星─香取慎吾的藝術作品《大口龍仔》，成為全新打卡熱點；同時，香港最大型的文物保育和活化項目─大館也已開幕，提供喜愛香港歷史的旅客探訪。而深水埗則是強調香港庶民文化的品味，旅客可以造訪1953年屋村大火中僅存的古蹟─美荷樓，或是大啖添好運、文記車仔麵、合益泰腸粉、18座狗仔粉等當地美食。或是造訪最有名的主題購物街如絲帶街之稱的南昌街、皮革街的大南街，或是鈕扣街的基隆街等，都讓遊客旅遊體驗更加多元。

▲香港夏日玩法多元精彩，除了可潮玩吃拍買，更適合規劃親子共遊的旅行體驗。

▲日本巨星─香取慎吾的藝術作品《大口龍仔》成為中環最新的打卡景點。

▲香港最大型的文物保育和活化項目─大館，是喜愛香港歷史的旅客前往中環的新選擇。

▲深水埗的街頭藝術為老區帶來新意。

享受夏日浪漫遊 親子、閨蜜全面滿足

根據香港旅遊發展局統計，以休閒旅遊為目的的過夜旅客中，有超過6成為女性小資族，原因在於香港擁有眾多美食、旅遊景點值得這些女性客群朝聖、打卡與購物。如同位於尖沙咀的海運碼頭，搭乘郵輪的旅客抵港下船就可以直達海港城商場，海港城堪稱整條廣東道的焦點，這裡設有450家零售商鋪、70家餐館、1家電影院、3家酒店，是名副其實的購物及娛樂勝地，也是名牌愛好者的「朝聖地」。它周圍還有許多旅遊景點，包括步行數分鐘就可到達的1881前水警總部、半島酒店、香港文化中心、天星碼頭等，都提供旅客最精彩的香港岸上遊。

不僅如此，香港同樣受到親子客群的喜愛，各景區更針對暑假這些客群大舉出遊的時機推出精彩的元素，舉凡昂坪360提供充滿香港懷舊特色的360VR體驗館，讓親子客可以玩盡6種虛擬實景體驗及多媒體互動遊戲。

代表性建築天際100推出「天際動感虛擬體驗區」，以虛擬的動感世界讓訪客透過VR及AR技術多角度探索香港的不同面貌。香港迪士尼樂園則擁有全新舞台表演「魔海奇緣凱旋慶典」，在這個全球唯一、暑假限定推出的全新舞台互動式表演中，為親子客重新演繹了Moana在電影中凱旋回鄉的冒險歷程。

香港海洋公園也推出「動夏嘉年華2018」，用首度登場的大型加勒比巡遊抓住旅客目光。值得一提的是，去年甫開幕、來自芬蘭的SUPERPARK HONG KONG也極具吸引力，以遊戲運動概念為主題的一站式室內活動樂園，相當適合親子客造訪。

除了樂園外，香港也擁有可以暢遊維多利亞港的鴨靈號，走進百年前香港從漁村發展成亞洲商業中心的歷史，也可透過BIG BUS的多條旅遊路線，探訪香港的各大精華。

圖片提供／香港旅遊發展局、旅奇週刊圖庫