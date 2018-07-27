（中央社記者曾依璇巴黎27日專電）正在法國訪問的立法院院長蘇嘉全，25日進入國民議會議場，創下首例。國民議會友台小組主席賽沙里尼表示，很多人認為華人世界不會追求人權，但台灣是絕佳反證，也是人類普世性的極好證明。



共和前進（LREM）黨籍的賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）26日在個人臉書（Facebook）專頁發文表示，國民議會曾見證世界人權宣言誕生，「這份宣言是普世性的，因為我們相信，無論屬於哪種文化，每一個人類的靈魂都嚮往人權。人們以前說、現在也仍說華人世界不會追求人權，台灣是絕佳的反證，也是人類普世性的極好證明」。



賽沙里尼還說，他很驕傲、也很高興在國民議會接待「來自亞洲的民主夥伴」，這在雙方國會往來歷史上是首例。（編輯：屈享平）1070727