印度航空一架從紐約飛往孟買的班機，傳出乘客被臭蟲咬得滿身包，航空公司把責任推給天氣。



事情發生在上個禮拜，幾個商務艙的旅客，被臭蟲伺候，航空公司道歉，下令調查，並說會徹底除蟲。



印度國營航空形象欠佳，不只服務不好，也經常誤點取消，過去靠著寡佔，雄霸市場，在新航空公司加入競爭之後，它節節敗退，它上新聞，經常都不是好事，幾年前，它的國際航班上，還出現老鼠，甚至有報導形容它是印度國恥。



印度國營航空虧損已經超過十年，去年，印度政府決定讓它民營化，不過找不到買主。



