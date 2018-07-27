印度國航鬧臭蟲 乘客被咬得滿身包中廣新聞網 (2018-07-27 10:31)
印度航空一架從紐約飛往孟買的班機，傳出乘客被臭蟲咬得滿身包，航空公司把責任推給天氣。
事情發生在上個禮拜，幾個商務艙的旅客，被臭蟲伺候，航空公司道歉，下令調查，並說會徹底除蟲。
印度國營航空形象欠佳，不只服務不好，也經常誤點取消，過去靠著寡佔，雄霸市場，在新航空公司加入競爭之後，它節節敗退，它上新聞，經常都不是好事，幾年前，它的國際航班上，還出現老鼠，甚至有報導形容它是印度國恥。
印度國營航空虧損已經超過十年，去年，印度政府決定讓它民營化，不過找不到買主。
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