年度最佳媽媽！母鴨帶76隻小鴨在湖中巡遊北京新浪網 (2018-07-27 10:05)
原標題：年度最佳媽媽！母鴨帶76隻小鴨在湖中巡遊
中新網7月27日電 據外媒報導，在野外河流湖泊看到鴨媽媽帶著一隊小鴨子，這不是什麼稀奇事。但想像一下，如果是一隻鴨媽媽帶著70多隻小鴨子，那會是什麼樣的景象。業餘攝影師布倫特 齊澤克就在美國明尼蘇達州的伯米吉湖拍到了這樣的「奇景」。
攝影師拍攝到的小鴨子(視頻截圖)
在齊澤克的照片中，可以看到一隻母鴨帶著幾十隻小鴨子「巡遊」。小鴨子們排成一隊，非常有秩序。
齊澤克稱，一開始，他看到母鴨被超過50隻小鴨子包圍著，不過後來他又看見母鴨帶著另外20多隻小鴨子。總數算起來，小鴨子一共有76隻。
據介紹，齊澤克拍攝到的是一個秋沙鴨大家庭。相關專家稱，一隻母鴨帶著50隻小鴨子，這個數量已經相當多了，不過也算是正常現象，因為鴨子們經常會把蛋下在「別人」的窩裡。
責任編輯：李夏君
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
破48度？歐洲快要熱破紀錄【中廣新聞網】
俄3記者抵中非取材 遭9武裝男子槍殺【中央社】
獎牌可能沒你想的那麼值錢【北京新浪網】
緬甸一地區爆發豬瘟 已有13頭豬患病死亡【北京新浪網】
瑞典山峰失「最高」頭銜【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》