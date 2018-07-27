原標題：年度最佳媽媽！母鴨帶76隻小鴨在湖中巡遊



中新網7月27日電 據外媒報導，在野外河流湖泊看到鴨媽媽帶著一隊小鴨子，這不是什麼稀奇事。但想像一下，如果是一隻鴨媽媽帶著70多隻小鴨子，那會是什麼樣的景象。業餘攝影師布倫特 齊澤克就在美國明尼蘇達州的伯米吉湖拍到了這樣的「奇景」。

攝影師拍攝到的小鴨子(視頻截圖)

在齊澤克的照片中，可以看到一隻母鴨帶著幾十隻小鴨子「巡遊」。小鴨子們排成一隊，非常有秩序。

齊澤克稱，一開始，他看到母鴨被超過50隻小鴨子包圍著，不過後來他又看見母鴨帶著另外20多隻小鴨子。總數算起來，小鴨子一共有76隻。

據介紹，齊澤克拍攝到的是一個秋沙鴨大家庭。相關專家稱，一隻母鴨帶著50隻小鴨子，這個數量已經相當多了，不過也算是正常現象，因為鴨子們經常會把蛋下在「別人」的窩裡。