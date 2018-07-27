原標題：倫敦東部發生警方與不明人士交火事件 3人已被捕



中新網7月27日電 據英國媒體報導，倫敦東部福雷斯特蓋特區26日晚發生警方與蒙面不明人士交火事件。英國《鏡報》報導稱，目前3名男子因涉嫌謀殺未遂而被逮捕。

資料圖：英國倫敦警察在事故現場調查。

報導稱，事發於福雷斯特蓋特區西漢姆聯足球俱樂部主場附近。當地居民表示，事發現場集中了至少20名持有「大型自動槍」的執法人員。直升機在該區域上空巡邏。

據悉，沒有嫌疑人或警察在事件中受傷。