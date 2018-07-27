原標題：義大利內政部長拒絕歐盟法院干涉 拆除非法吉普賽營地



中新網7月27日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報導，義大利副總理兼內政部長薩爾維尼與羅馬市長維爾吉尼婭·拉吉舉行工作會晤后，責令警務部門積極配合羅馬市政府，立刻開始清理羅馬地區的非法吉普賽營地。26日，清理非法吉普賽營地工作正式拉開序幕。

報導稱，當地時間26日上午，根據羅馬市長拉吉所簽署的政令，有關部門開始進入非法吉普賽營地，組織清理位於羅馬市蒂貝里納地區泰努塔·皮奇利禮大街的「露營河」非法營地。該營地大約住有150名吉普賽人。

25日，薩爾維尼與羅馬市長拉吉會晤時表示，內政部對羅馬市政府清理非法吉普賽營地的工作，將會給予全力支持和積極配合。

羅馬「露營河」非法營地的清理工作，完全是建立在法律、秩序和尊重的條件下，所進行的對吉普賽人一次再安置工作，根本不存在任何種族歧視。其目的在於改善社會治安環境，有效遏制和減少犯罪。

26日上午，羅馬市政府工作人員、社會工作者在警察的配合下，開始正式進入「露營河」非法營地，說服和動員吉普賽人遷出非法營地，向吉普賽人詳細的解釋了外遷方案和安置措施，並保證家庭成員不會分開安置。

在社會工作者的耐心解釋下，羅馬市政府工作組進入「露營河」非法營地當天，已有43名吉普賽人同意接受政府的外遷計劃。到目前為止，非法營地的吉普賽人，多數人仍表示不願遷出營地。31歲的吉普賽人焦勒尼甚至向媒體說，進入營地的警察動用了武力，他們推搡婦女，還向一名婦女噴了辣椒水。

羅馬警察局指揮官安東尼奧·迪馬焦很快就向媒體揭穿了吉普賽青年人的謊話。安東尼奧表示，執行任務的警察完全沒有逾越法律的行為。在此次執行任務中，已明令禁止警察使用任何武力，並要求警察卸下裝備，而且全部行動具有影像記錄。事實證明，警察在行動中對吉普賽人，特別是婦女、兒童均完全保持了應有的克制和尊重。

對於內政部長薩爾維尼與羅馬市長拉吉下令清理非法吉普賽營地。義大利民主黨首先帶頭表示反對，該黨主席馬戴奧·奧勒菲尼公開指責薩爾維尼和拉吉是在欺凌弱者和傳播仇恨。

據悉，羅馬「露營河」非法吉普賽營地清理工作開始后，到目前為止，歐盟委員會、歐盟人權法院就羅馬當局的清理行動，尚未發表任何意見和看法。(博源)