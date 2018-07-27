日本東京一個建築工地突發大火 已造成5死40傷北京新浪網 (2018-07-27 09:56)
原標題：日本東京一個建築工地突發大火 已造成5人死亡40人受傷
[環球網報導 實習記者 楊子晴]日本東京多摩市一棟大樓工地7月26日突然發生火災。因電纜被燒斷，停電后緊急通道指示燈熄滅，導致工地工作人員未能及時逃生。目前大火已造成5人死亡，約40人受傷。日本警視廳以業務上過失致死嫌疑對火災展開調查。
據日本NHK電視台7月27日報導，火災發生在7月26日下午2時左右，東京多摩市唐木田一工地地下三層出現明火，火勢隨後向上蔓延，起火面積多達1500平方米。
據警方目前調查結果，工地工作人員在地下三層用噴燒器切割鋼條時，火花四濺，引燃了氨基甲酸酯制的隔熱材料。由於火災發生后不久，工地施工用電纜便被燒斷，停電導致緊急通道及出口指示燈熄滅。
當時工地共有約300人進行作業。據從地下三層逃出的倖存者表示：「我察覺到火災時，地下三層已經是一片黑暗，什麼也看不清，只有濃煙滾滾而來」。
日本警視廳認為緊急通道指示燈熄滅導致未能逃生的人數增多，因此正在調查工地是否存在施工方面的失誤。
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