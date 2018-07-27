日本福岡市115歲女性田中KANE成日最長壽老人(圖)北京新浪網 (2018-07-27 09:56)
原標題：日本福岡市115歲女性田中KANE成為日本最長壽老人
[環球網報導 記者 王歡]日本厚生勞動省7月26日發佈消息稱，日本國內最長壽老人、居住在橫濱市西區的都千代22日去世，享年117歲。居住在福岡市東區的田中KANE成為國內最長壽老人，田中生於1903年1月2日，現年115歲。
據日本共同社7月26日報導，日本厚勞省介紹，都千代和田中均為女性。日本國內最長壽男性為居住在北海道足寄町、現年113歲的野中正造。野中4月被吉尼斯世界紀錄公司認定為全球最長壽男性。
都千代生於1901年5月2日。在117歲的鹿兒島縣喜界島的田島娜美於2018年4月去世后，成為最長壽老人。
據福岡市透露，新成為最長壽老人的田中在養老院有時下下奧賽羅棋，有時推著步行輔助車在走廊散步，精神矍鑠地生活著。
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