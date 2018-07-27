原標題：日本福岡市115歲女性田中KANE成為日本最長壽老人

[環球網報導 記者 王歡]日本厚生勞動省7月26日發佈消息稱，日本國內最長壽老人、居住在橫濱市西區的都千代22日去世，享年117歲。居住在福岡市東區的田中KANE成為國內最長壽老人，田中生於1903年1月2日，現年115歲。

據日本共同社7月26日報導，日本厚勞省介紹，都千代和田中均為女性。日本國內最長壽男性為居住在北海道足寄町、現年113歲的野中正造。野中4月被吉尼斯世界紀錄公司認定為全球最長壽男性。

都千代生於1901年5月2日。在117歲的鹿兒島縣喜界島的田島娜美於2018年4月去世后，成為最長壽老人。

據福岡市透露，新成為最長壽老人的田中在養老院有時下下奧賽羅棋，有時推著步行輔助車在走廊散步，精神矍鑠地生活著。