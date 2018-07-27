【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】新竹縣警局竹北分局查獲李姓詐欺車手，並查扣李嫌手機由竹縣警局科技犯罪偵查隊進行手機資料鑑識時，發現手機存有已刪除之疑似改造手槍之照片，隨即通知李嫌前來詢問，李嫌到案後表示係許姓友人所持有；竹縣警局刑事警察大隊科技偵查隊、竹北分局偵查隊及新竹憲兵隊等單位遂成立專案小組積極偵辦，並於日前(5/10)在臺東地區起獲改造手槍1枝含彈匣證物並經內政部警政署鑑驗具有殺傷力。新竹縣警局表示，時代進步，手機幾乎涵蓋人們生活領域，網路世界發達致犯罪手法也日新月異，偵查難度日益升高，未來治安單位面臨此類科技犯罪之挑戰，將會更加嚴峻且與日俱增，為此新竹縣警局由各分局遴選具資訊安全、網路科技犯罪偵查專業的人才，同時增購各項科技偵查設備及器材成立科技犯罪偵查隊，偵查各項科技犯罪。新竹縣警局表示，許嫌到案後表示該改造槍枝係另一名朋友莊○○所轉售，專案小組成員於107年6月20日持臺灣新竹地方檢察署核發拘票於宜蘭地區拘提莊嫌到案，莊嫌供稱因沉迷生存遊戲，該槍枝係在拍賣網站購買，再根據網路學到的相關技術改槍，但供稱是個人興趣，改槍後只用來收藏；偵訊後將許嫌及莊嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。針對犯罪網路化，竹縣警局未來將以成立「大數據分析治安情資整合平臺」為目標，期望能將原有之犯罪資料庫與其他公私立企業可用於偵查之資料及可以蒐集到手機鑑識報告資料等進行整合，進行關聯分析，以增加破案契機，對於新興犯罪模式的查緝發揮最大成效，利用科技協助偵查各項犯罪，提供新竹縣民一個安居樂業的環境。（圖由新竹縣警局提供／竹縣警數位鑑識立功，查獲非法改造槍械。）