變身職探玩「家」、感受詩情「化」意、體驗「農」鮮合度



(中央社訊息服務20180727 09:54:43)彰化縣第二所「區域職業試探與體驗示範中心」 26日上午在大同國中隆重登場，由彰化縣長魏明谷主持揭牌啟用典禮，該中心未來將針對小五至國三的學生，提供以實作體驗為主軸的職業試探課程，魏縣長期望能夠增進學生對職業與工作世界的認識，讓技職教育向下扎根至國小。 魏縣長表示，縣府為落實中央適性揚才及多元教育政策，也為了讓產業能儘早培養職技人才，從國小高年級及國中階段，開始培養同學多元的興趣與才能，並激發同學各領域的學習興趣，職業試探中心去年在彰安國中成立第一所，這次在彰南的大同國中成立第二所，將來會在原斗國中成立第三所，期許讓同學對技職教育產生興趣。大同職探中心結合在地的高職，提供家政、化工、農業等學習領域，也感謝各校師資的支援，讓職探中心更為周全、陣容更為堅強。 魏縣長指出，現在這個時代講求高度自動化生產，甚至進階到AI人工智慧的產業，縣府為因應且培養同學未來國際產業的競爭能力，並儘早為產業尋找人才，因而成立職探中心，讓同學儘早瞭解自己的興趣，為自己的前途及未來要走的路，在職探中心瞭解自己需要的學習領域。 大同國中校長施純在表示，大同國中利用剩餘的五間教室設立職探中心，包含家政、農業、化工等三個職群，目的是希望職業試探能向下扎根，往上發展，對象以國小五、六年級為主，職探中心會規劃一系列的課程，並透過縣府公告到各國小、國中，由各學校提出申請。師資部分除了高職端的之外，也有實務的業界，將來課程或許會開設面膜製作，甚至有弘光科大、大葉大學相關科系的支援。 在適性揚才、多元發展的十二年國教政策下，縣府在106、107年在職業教育建設上各投入145萬元的經費，加上教育部國教署每年450萬元的補助款，讓彰化縣於106年3月順利啟用第一間彰安職探中心，目前也規劃明年建置第3間原斗職探中心，以造福彰化眾多的莘莘學子。縣府去(106)年亦補助大同國中25萬元購置咖啡課程相關設備，開設探索班課程，讓探索班學生從做中學體驗到學習樂趣，今日學校也邀請今年畢業的探索班學生親手沖泡咖啡展現美味的成果。 大同職探中心共規劃「家政」、「化工」、「農業」三大職群課程，包含服裝設計、絹印體驗實作、嬰兒嚕啦啦、乳液與面膜保養品製作、防蚊液與手工皂實作、藍染、壓花、水耕蔬菜育苗、組合盆栽等豐富多樣的內容，從探索體驗與動手操作中，引導學生瞭解自我的性向與興趣，協助建構職業生涯發展方向，進而培養正確的職業價值觀。 活動現場提供了學生發揮創造力的實作場域：由勞動部勞動力發展署服飾剪裁創意班講師林億昕老師教授「頑玩小剪裁：認識兩片裙」，崇實高工化工科楊雅婷老師教授「如何自製乾洗手凝膠」，員林農工謝素芬、李家蓮老師教授「多肉盆栽手做」。參與體驗的學生表示，有機會能接觸到不同於以往的課程內容，結束後還能將作品帶回去，非常有成就感。 與會貴賓還有彰化縣議員陳秋蓉、員林市長張錦昆、員林市民代表會主席林錦泉、縣府教育處長鄧進權、員林戶政事務所主任郭蘭春、大同國中校長施純在等各校校長、各級民意代表與地方仕紳等人。



訊息來源：彰化縣政府



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