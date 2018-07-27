大聯盟洋基隊重砲「法官」Aaron Judge(賈吉)今(27)日與皇家隊的對戰中，首局就慘遭觸身球砸中右腕，球團不敢大意，趕緊送他到鄰近醫院接受核磁共振(MRI)檢查。

洋基發出聲明表示，第一時間隊醫已於球場為賈吉做初步檢查，隨後已安排他到紐約長老會醫院進行更進一步的診療。

比賽當時賈吉被一顆93英里的速球擊中，第一時間他就知道不妙，氣得將棒子丟到地上，並緩緩走向一壘，防護員也隨即上場關心右手傷勢。

接受檢查後賈吉繼續留在場上，並在3局的第2打席敲出一壘安打，不過下一輪他卻沒有上場，教練改派Miguel Andujar上場代打。賈吉目前打擊率2成83，26轟61打點，究竟傷勢如何、是否影響接續的比賽，還得等後續檢查報告出爐。