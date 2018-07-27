▲朴敘俊（右）朴敏英遭爆戀愛3年，雙方秒否認。（圖／愛奇藝台灣站提供 , 2018.7.27）

近期熱門夯劇之一的韓劇《金秘書為何那樣》昨晚播出大結局，劇中男女主角朴敘俊、朴敏英深受觀眾喜愛，結果今（27）日凌晨就被韓媒踢爆，兩人拍戲前就已祕戀3年，為了防止戀情被發現，雙方小心翼翼談戀愛，身邊朋友皆未發現，震驚不少人，不過就在新聞刊登後，兩人已火速出面澄清。

朴敘俊、朴敏英名字今凌晨登上頭條與熱搜，原來韓國報社報導，兩人早在開拍《金秘書》前就認識，還已經祕戀3年，而身邊友人也都透露，他們為了保護戀情，就像在談「007戀愛」，連身邊好友都保密不說，甚至還有粉絲挖出多年前兩人的IG照片，都有不少相同之處，像是女方物品出現在男生家中、打卡地點相同等等。

就在新聞報出後，朴敘俊率先出面，透過經紀公司表示，他跟朴敏英只是友好的同事關係，戀愛新聞不是事實，或許是戲劇的關係誤導大家。而朴敏英隨後也發出聲明，指跟朴敘俊只是親近的前後輩關係，只是同事，不是戀人。雖然兩人出面否認讓不少粉絲鬆口氣，但仍有不少劇迷感到可惜，紛紛希望他們真的在一起，反應兩極。