《金秘書》朴敘俊、朴敏英交往3年 女生私物曾出現他家NOWnews今日新聞 (2018-07-27 10:12)
近期熱門夯劇之一的韓劇《金秘書為何那樣》昨晚播出大結局，劇中男女主角朴敘俊、朴敏英深受觀眾喜愛，結果今（27）日凌晨就被韓媒踢爆，兩人拍戲前就已祕戀3年，為了防止戀情被發現，雙方小心翼翼談戀愛，身邊朋友皆未發現，震驚不少人，不過就在新聞刊登後，兩人已火速出面澄清。
朴敘俊、朴敏英名字今凌晨登上頭條與熱搜，原來韓國報社報導，兩人早在開拍《金秘書》前就認識，還已經祕戀3年，而身邊友人也都透露，他們為了保護戀情，就像在談「007戀愛」，連身邊好友都保密不說，甚至還有粉絲挖出多年前兩人的IG照片，都有不少相同之處，像是女方物品出現在男生家中、打卡地點相同等等。
就在新聞報出後，朴敘俊率先出面，透過經紀公司表示，他跟朴敏英只是友好的同事關係，戀愛新聞不是事實，或許是戲劇的關係誤導大家。而朴敏英隨後也發出聲明，指跟朴敘俊只是親近的前後輩關係，只是同事，不是戀人。雖然兩人出面否認讓不少粉絲鬆口氣，但仍有不少劇迷感到可惜，紛紛希望他們真的在一起，反應兩極。
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