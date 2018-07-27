美國大使館外爆炸 肇事者曾住院受心理輔導中央社 (2018-07-27 10:16)
（中央社台北27日電）美國駐北京大使館外昨天下午發生爆炸事件，北京市公安局表示，肇事的姜姓男子點燃疑似爆竹的裝置後引爆，警方說，姜姓男子曾住院接受心理輔導，被診斷為偏執型人格障礙。
北京市公安局的官方微博「平安北京」26日晚上通報，昨天下午1時許，姜姓男子在事發地點燃一疑似爆竹裝置後，發生爆燃。警方在事發現場撿到打火機、爆竹碎屑和3根殘存的爆竹，每根直徑3.5公分，長19.5公分）等物品，經鑒定，未發現其他添加物。
另據警方調查，姜姓男子的家人反映，2016年下半年開始，姜男經常出現幻聽幻覺，曾去醫院住院治療並接受心理輔導，後來一直無法正常工作。警方調取了醫院的診療紀錄，姜男被診斷為偏執型人格障礙。
這起發生在美國駐北京大使館外的爆炸案引發關注。北京市公安局分別在下午和晚上各發一次通報，通報指出，事故發生位置在天澤路和安家樓路十字路口，全篇未提「美國大使館」，似有意低調或迴避。被一些網友認為「煞費苦心」。（編輯：張淑伶/馮昭）1070727
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
立秋啦！飲食調養需注意滋陰潤燥 謹防「秋老虎」【北京新浪網】
林俊傑天津演唱會發肺腑感言：私生活被討論扭曲讓我窒息【北京新浪網】
二十四節氣之立秋——梧桐落葉知立秋，禾穀成熟稻豐收【北京新浪網】
13省份上調最低工資？你的工資不能低於這些錢！【北京新浪網】
與空氣對戲？ 李冰冰：拍《巨齒鯊》靠發揮想像力【北京新浪網】