（中央社台北27日電）美國駐北京大使館外昨天下午發生爆炸事件，北京市公安局表示，肇事的姜姓男子點燃疑似爆竹的裝置後引爆，警方說，姜姓男子曾住院接受心理輔導，被診斷為偏執型人格障礙。



北京市公安局的官方微博「平安北京」26日晚上通報，昨天下午1時許，姜姓男子在事發地點燃一疑似爆竹裝置後，發生爆燃。警方在事發現場撿到打火機、爆竹碎屑和3根殘存的爆竹，每根直徑3.5公分，長19.5公分）等物品，經鑒定，未發現其他添加物。



另據警方調查，姜姓男子的家人反映，2016年下半年開始，姜男經常出現幻聽幻覺，曾去醫院住院治療並接受心理輔導，後來一直無法正常工作。警方調取了醫院的診療紀錄，姜男被診斷為偏執型人格障礙。



這起發生在美國駐北京大使館外的爆炸案引發關注。北京市公安局分別在下午和晚上各發一次通報，通報指出，事故發生位置在天澤路和安家樓路十字路口，全篇未提「美國大使館」，似有意低調或迴避。被一些網友認為「煞費苦心」。（編輯：張淑伶/馮昭）1070727