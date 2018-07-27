【大台灣旅遊網TTNews記者蔡聰挺】爲讓職涯觀念向下扎根，桃竹苗分署今年針對13-18歲青少年開辦適性青少年夏令營活動，從2018年7月23日起為期5天活動，透過課程設計搭配團康活動，結合賈桃樂學習主題館豐沛的資源，協助學員們認識自己、了解團隊合作的重要性，進而建立正確的工作態度，提升自己未來職場競爭力。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，任何人在規劃未來藍圖時，如何選擇適合自己的職業，方能在職場上大展所長，這也是許多人共同的難題。桃竹苗分署利用暑假開辦「2018年適性青少年夏令營」，就是希望將職涯種子深植於每位參與活動的青少年心中，隨著歲月成長而發芽、茁壯，未來在職場上找到自己的一片天空。為期5天的夏令營活動全程免費，從各地前來的20位同學第一天到達會場，充滿羞澀與不安，經驗豐富的小隊輔利用兼具趣味與教育意義的團康活動，一步步拉進學員們彼此間的距離，接下的課程讓他們充分的探索自我內在，找出自己的興趣與專長。活動除讓大家了解目前的就業市場趨勢，亦讓同學們來到賈桃樂學習主題館，無論是虛擬職場體驗、透過VR了解職場環境，或是觀賞蘋果劇團的正確職業觀念教育劇場，爲他們逐步建立職涯觀念，同學們也親自輪番上陣體驗面試，緊張的表情寫在他們臉上，但歷經這樣磨練，大家才真正體會在工作職場與在求學時期不同之處。相關資訊可洽賈桃樂學習主題館官方網站查閱。（圖片／桃竹苗分署提供）縱遊新竹風城：http://3001.tw.tranews.com/大新竹旅遊網：http://hsinchu.tranews.com/