原標題：安倍：8月將派調查團前往南千島群島進行實地考察

[環球網報導 實習記者 楊子晴]日本首相安倍晉三7月26日在首相官邸會見日本前眾院議員鈴木宗男。其間，安倍向鈴木表示，政府將在2018年8月派遣調查團前往日俄爭議領土南千島群島（日稱：北方四島），就日俄共同經濟開發活動展開實地考察。

據日本《產經新聞》7月27日報導，結束會見后，鈴木向記者透露這一消息。鈴木表示，安倍稱為儘快開展日俄雙方此前達成一致的海產品養殖等5個項目，將派調查團前往現場考察。此外，9月俄羅斯符拉迪沃斯托克將舉行東方經濟論壇，安倍將出席論壇會議並與普京進行首腦會談。安倍稱，屆時將圍繞日俄共同經濟開發活動與普京展開進一步磋商。

日俄雙方在2018年5月的首腦會談上決定在夏季派遣民間調查團前往南千島群島進行考察。