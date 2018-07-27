原標題：特朗普政府：已有超過1800名移民兒童與父母團聚

中新網7月27日電 據外媒報導，美國政府26日稱，自聯邦法官下達命令以來，已有超過1800名在美墨邊境與父母分離的移民兒童與父母團聚。不過，仍有數百名兒童與家人分離。

據報導，美國政府稱，至當地時間26日早間，已經有1442名與父母分離的5歲以上移民兒童在美國移民與海關執法局的監護下與父母團聚。此外，還有378名移民兒童在全國各地與父母，或是他們的親戚或近親團聚。

美國官方稱，仍有約700名兒童與父母分離，這其中超過400名兒童的赴已經被遣返出境。讓這些兒童與父母團聚將花費更多的時間、精力和文案工作。

特朗普政府5月祭出遏止非法移民的「零容忍」政策后，有超過2000民非法移民兒童在美墨邊界被迫與父母分開。美國多方人士發出強烈不滿后，特朗普簽署了收回「零容忍」政策的政令。

此後加利福尼亞州聖地亞哥聯邦地區法院法官沙布羅下令，政府應在7月10日前讓5歲以下的移民孩童與家人團聚，並於7月26日前讓所有遭強行拆散的兒童回到親屬身邊。