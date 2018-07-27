小熊隊今（27）日宣布，從遊騎兵隊迎來強投Cole Hamels（黑墨斯）加入，洋基隊也拿到左投J.A. Happ，大聯盟交易市場十分活絡。

34歲的Cole Hamels本季5勝9敗，防禦率4.72，而他在客場表現比在主場好很多，也導致他被交易的原因之一。

Cole Hamels將加入先發輪值，Tyler Chatwood、Mike Montgomery兩者之一可能會被取代。

Hamels生涯有4次MVP，152勝111敗，防禦率3.43，他14年球季生涯，曾在2006至2015年待在費城人，並且拿下過世界大賽冠軍，2015年他被交易至遊騎兵，還曾經對小熊隊投出無安打比賽。