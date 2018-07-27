▲戴資穎。（圖／取自Badminton Photo )

世界羽球聯盟（BWF)公布最新排名，「世界球后」戴資穎依舊蟬聯后座，生涯累積85周球后，而剛在新加坡羽球公開賽奪冠的「小天」周天成，男單世界排名也升至第5名。

戴資穎以96817分的積分穩居球后，跟第2名的山口茜（84963分）仍有一段差距，小戴若將於世錦賽再度挑戰奪冠，有機會持續拉開跟對手的差距。

Viktor Axelsen持續為世界球王，周天成積分為67944分，許仁豪排名來到34名，男子雙打排名，廖敏竣、蘇敬恆搭擋仍排在第10，李哲輝、李洋第11名。

戴資穎將於30日參加中國大陸南京世錦賽，之後預計參加雅加達亞運，為我國爭取佳績。