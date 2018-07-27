臺越合作共同打拼 「2018越南臺灣形象展」精彩開幕



(中央社訊息服務20180727 09:40:24)第2屆「越南臺灣形象展」本日於胡志明市西貢會展中心盛大開幕，本屆由經濟部結合環保署、衛福部、交通部觀光局等單位展出，展覽規模較去年大幅成長，共有190家臺灣企業參展、規模250個攤位，分別成長27%及47%。



整體展覽以觀光、文化、人才、教育等面向，配合越南當地政策發展及市場需求，以環境綠能、智慧城市、健康產業、新創電商、臺灣蘭花及樂活消費為6大主軸呈現臺灣整體形象，其中最受注目的有越南民眾喜愛的臺灣珍珠奶茶館及臺灣蘭花館。 外貿協會黃志芳董事長在開幕典禮時表示，臺灣為越南第5大貿易夥伴，臺越雙方去年的貿易總額達到136億美元，較2016年成長10.8%，顯示雙方對彼此產品服務的需求越來越高、連結愈來愈深厚。黃志芳董事長也提到，越南是臺灣的鄰居、是彼此重要的貿易夥伴、雙方人民共有深遠的文化歷史淵源，是臺商的第二故鄉。 黃志芳說，臺灣人與越南人共通點就是勤奮且熱愛工作，因此特別以越南語和台灣精品代言人越南知名歌手Minh Hằng及所有與會貴賓共同演唱臺越都相當耳熟能詳的「愛拚才會贏」，以這首歌獻給所有在臺灣及越南土地上認真奮鬥的越南人及臺灣人，掀起開幕的高潮，期望越南積極投入國際經濟社會的同時，基於和臺灣深厚的夥伴關係，臺越可以成為建設性的合作夥伴。 二度出席臺灣形象展的越南工商總會武進祿主席，提到臺灣是越南在現代化、工業化、服務業化的進程中重要的典範，而臺灣形象展是臺越經貿的重要活動，並呼籲越南企業家除了來到臺灣形象展除了體驗臺灣的智慧科技外，也要化為實際行動，讓臺越的合作是Smart Cooperation, Happy Family。



另外武主席對於臺灣的智慧城市、綠色科技及醫療產品相當有興趣，於參觀展場時留下深刻的印象。 部分當地台商表示，貿協辦理的臺灣形象展相當程度的提升臺灣、臺灣產品及品牌在越南的知名度及形象，如:在越深耕多年的味丹公司本次也參與展出，味丹公司為當地知名的通路商，該商表示經由形象展的展出，對公司將有加乘的效果。



​除了展覽以外，主辦單位並辦理多場商機媒合會及「科技臺灣 • 智慧生活－台灣精品研討會」、「臺灣新創電商發表會」、「從產業現況談未來趨勢－蘭花論壇」、「臺灣健康產業日」等4場研討會。另特地從臺灣帶來臺灣蘭花花藝表演及流行舞蹈等文化表演，現場皆吸引大批人潮參觀，體驗道地的臺灣文化。 臺越雙方貴賓雲集，越南工商總會武進祿主席、越南工商部亞非市場斯蘇玉山副司長、胡志明市外務廳范陳清草副廳長、越南主要展覽公司之一的VINEXAD 阮克倫總經理、駐越南台北經濟文化辦事處石瑞琦大使、駐越南台北經濟文化辦事處梁光中處長、越南台商總會聯合總會許玉林總會長、經濟部貿易局何莉芬組長等皆出席本展開幕典禮。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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