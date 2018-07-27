臺中首屆「亞洲智慧城市展覽暨論壇」隆重登場 跨域整合 商機可期



(中央社訊息服務20180727 09:26:39)2018年「亞洲智慧城市展覽暨論壇」首日吸引來自墨西哥、巴西、保加利亞、日本、俄羅斯、泰國、新加坡、埃及、馬來西亞等國際買主及國內專業人士共計逾千人。



今天舉行開幕典禮，主辦單位外貿協會莊碩漢副董事長指出，臺灣資通訊產業發達且擁有厚實的研發製造基礎，如納入人工智慧、大數據分析及雲端運等關鍵技術後可望開啟科技新紀元，未來將成為全球卓越的科技創新中心。



本展指導單位臺中市政府李賢義副秘書長表示，市府正努力把臺中打造成全球智慧機械之都，積極建設「水湳智慧城」作為企業營運總部及智慧機械發展中心，當中不僅有國際級的會議展覽中心，更將設置智慧製造試營運場域及AI與智慧製造創新學院等。



經濟部國際貿易局倪克浩主任秘書則表示，本展三大亮點包含1)臺中市政府積極推動臺中市為臺灣第一個智慧城市，現場展出水湳智慧城周邊解決方案、2)臺中為精密機械重鎮，期許藉由本展提供優良的解決方案及專業技術，使臺中市升級成為智慧機械之都、3)展覽同期亦舉辦亞洲智慧城市論壇。



莊副董事長指出，展覽亮點之一為聚焦物聯網技術及感測器應用，集結合盈光電及寶麗明的交通管理及定位系統、全波科技適用於軍事及商業領域的無線通信系統、法商達梭的「全球智慧製造中心」流程解決方案、法商SIGFOX亞洲運營商優納比的物聯網管理平臺、以及可廣泛用於製造業、農業及水產養殖業的易儀科技IoT感測平臺等多家國內外廠商具代表性產品及解決方案。



配合政府智慧城市發展政策，許多縣市政府同時展示他們在城市智慧化的建設成果及未來發展方向。



例如計畫成立GO SMART國際性組織的臺北市，力推電子化政府；致力打造「桃園航空城計畫」的桃園市展出智慧科技應用與未來願景；臺中市政府以「智慧製造」、「智慧防救災」及「智慧治理」、「智慧應用」等項目主推「水湳智慧城」；擁有高產值機械產業聚落的彰化縣推廣當地企業輔導計畫；嘉義市政府則主打「智慧樂活嘉義城」的六大智慧城市發展計畫。



此外，該展智慧長照醫療區展出逢甲大學服務創新與行動設計中心的復康計程車聯合派遣系統、日商勝泰國際的到宅沐浴車、恆順升的雲端緊急救護管理系統等，展現智慧醫護體系全貌。



主辦單位表示，展覽期間同步舉辦亞洲智慧城市論壇，其中「智慧製造及智慧能源」主題，由資誠創新整合公司劉鏡清董事長從全球製造角度剖析製造業新競爭，台灣西門子席德塱總經理探討數位化智慧製造的未來，及新漢智能系統事業部沈倩怡協理剖析智慧製造生態鏈；能源主題論壇特別邀請德國風機製造龍頭艾納康巴特黎森總經理及保加利亞索菲亞市綠色專案辦公室Petko Anchev專案經理分享智慧城市之能源發展；此外還有智慧運輸、智慧建築及智慧長照醫療等主題論壇，五大系列論壇邀請業界領袖及專家進行演說，和與會者相互交流激盪出創新的思維，進而加速產業轉型升級。



首屆「亞洲智慧城市展覽暨論壇」將於本(107)年7月26日至28日於臺中國際展覽館舉行，歡迎相關業者持名片換證入場。最後一天開放民眾免費觀展及參加論壇。為方便參觀者前往，主辦單位將於展覽期間安排免費接駁車往返展館及高鐵烏日站，詳情請至官網查詢：www.SMARTASIATaiwan.com。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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