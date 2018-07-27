（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）浩瀚蔚藍的太平洋海邊，搭配漂流木或鵝卵石完成的藝術品，讓人驚豔，台灣東海岸大地藝術節藝術創作陸續完成，為東海岸旅遊再添亮點；系列活動「月光．海音樂會」今天起連續3晚在東海岸都歷遊客中心登場。



觀光局東部海岸國家風景區管理處自2015年起舉辦海岸大地藝術節，包括駐地創作營，邀海內外藝術家分別駐訪在東海岸間的風景區，將對大地的情感寄託在創作之中。還有藝術工作室開放參觀、藝術市集、月光．海音樂會等，沿省道台11線，邀請民眾體驗東海岸的生態與人文地景。



東管處長洪東濤表示，27日起連續三個夜晚舉辦「月光．海音樂會」以島嶼藍調、島群聲浪、島群搖擺為主題，邀請原住民語歌手阿努．卡力亭．沙力朋安、舒米恩、阿爆、阿洛．卡力亭．巴奇辣、南王姊妹花等演出。



今年東海岸大地藝術節中，以「島群之間」為主題，呈現在地生活文化，邀請拉黑子．達立夫、林鴻文、菅野麻依子、丹尼爾．波伊多曼尼等，包括台灣、日本、澳洲等12位國內外藝術家展開一個多月的駐地創作，目前已陸續完成，分別放置於東海岸沿線，盼能以「太平洋美學」持續與世界對話。



另徵選出8間藝術工作室，由藝術家開放工作空間作為藝文展演場地，即日起至8月31日，每週五、六、日下午定時開放，並有小型展演市集、工作坊DIY體驗等活動。



東管處邀請民眾今夏來到東海岸一同欣賞、探索台灣東海岸的海洋美學，並在夏日海風伴隨下與在地居民一起生活，細細品味遠離塵囂的悠閒自在。民眾遊東海岸與每件藝術創作合影留念，上傳活動IG，有機會抽住宿券，相關活動詳細資訊可上東管處網站查詢。（編輯：方沛清）1070727