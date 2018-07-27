（中央社記者江佩凌台北27日電）日本知名動畫導演細田守新作「未來的未來」台灣8月上映，片商宣布細田守8月16日訪台宣傳並出席2018漫畫博覽會開幕式，漫博會還設置「細田守世界」靜態展，回味導演經典作。



細田守12年前以動畫「跳躍吧！時空少女」，讓「攻殼機動隊」系列導演押井守讚不絕口，當時日本從原先6家變成全國超過100家放映，並上映長達8個月，不只拿下當年日本電影金像獎最佳動畫長片，更入選法國安錫國際動畫影展，從此細田守躍升為日本一級動畫導演。



細田守個人第二部長篇動畫電影「夏日大作戰」，講述平凡家族為拯救世界重新團結一心，以熱血、奇幻和家庭題材擄獲廣大年齡層觀眾，更奪下有世界動畫殿堂之稱的「東京動畫影展」年度最佳影片，在台灣也受到眾多影迷矚目，逐漸打開知名度。



細田守今年推出最新動畫長片「未來的未來」，挾著高人氣，受片商邀請8月16日訪台宣傳，當天除了現身漫畫博覽會開幕式，更將與製片齋藤優一郎與知名動漫影評Youtuber A Jie一同出席「穿越時空的細田守世界」座談會，和動漫迷暢談創作歷程；此外，當晚更將在台北舉行「未來的未來」首映見面會，映後粉絲可與導演近距離問答互動。



此外，今年漫博會「日本館」（ICHIBAN JAPAN）更開設「細田守世界」靜態展，屆時展出細田守的經典電影「跳躍吧！時空少女」、「夏日大作戰」、「狼的孩子雨和雪」、「怪物的孩子」美術背景、角色設定等資料介紹與展示，讓粉絲走進導演架構的動畫世界觀，近距離感受角色間的親情、友情和愛情。



除了漫博會可回味細田守經典作品，為了讓觀眾在欣賞「未來的未來」前重新回味「細田守宇宙」的構築過程，片商更推出「穿越時空的細田守世界專題影展」，將「跳躍吧！時空少女」、「夏日大作戰」、「怪物的孩子」在大銀幕上數位重映，售票詳情請見ifilm粉專。「未來的未來」8月17日全台上映。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070727