巴拉圭飛機失事 農業部長畜牧部次長等4人罹難中央社 (2018-07-27 09:41)
（中央社巴拉圭亞松森26日綜合外電報導）救難人員今天表示，鄰近阿根廷邊界地區發生墜機事故，造成4人喪生，罹難者包括巴拉圭農業部長和畜牧部次長。
這架雙發動機輕型飛機昨天下午從南部漁業城鎮阿佑拉斯（Ayolas）起飛，但沒多久後失事，墜機地點距離機場僅約8公里。
救難人員龔薩雷茲（Roque Gonzalez）告訴法新社：「機上無人生還。」
死者確認是農業部長南丁（Luis Gneiting）和畜牧部次長拉米雷斯（Vicente Ramirez）、公務員查洛帝（Luis Charotti）和飛行員羅培茲（Gerardo Lopez）。
南丁當時在探視身患絕症的母親後，準備返回300公里外的首都亞松森（Asuncion），南丁命喪空難的幾小時後，他的母親今天過世。
目前墜機原因不明，仍在調查中。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1070727
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