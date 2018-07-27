（中央社巴拉圭亞松森26日綜合外電報導）救難人員今天表示，鄰近阿根廷邊界地區發生墜機事故，造成4人喪生，罹難者包括巴拉圭農業部長和畜牧部次長。



這架雙發動機輕型飛機昨天下午從南部漁業城鎮阿佑拉斯（Ayolas）起飛，但沒多久後失事，墜機地點距離機場僅約8公里。



救難人員龔薩雷茲（Roque Gonzalez）告訴法新社：「機上無人生還。」



死者確認是農業部長南丁（Luis Gneiting）和畜牧部次長拉米雷斯（Vicente Ramirez）、公務員查洛帝（Luis Charotti）和飛行員羅培茲（Gerardo Lopez）。



南丁當時在探視身患絕症的母親後，準備返回300公里外的首都亞松森（Asuncion），南丁命喪空難的幾小時後，他的母親今天過世。



目前墜機原因不明，仍在調查中。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1070727