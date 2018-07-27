匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

後數位匯流時代，台灣法規如何與時俱進，產業都期待政府接下來的修法動作能解決眾多難題，包括通訊傳播委員會(NCC)以跨產業生態系統思維提出「傳播政策綠皮書」，希望振興整體視聽內容產業發展。不過出席新台灣國策智庫「數位匯流修法與立法」圓桌論壇會議的業者代表認為，目前最應該面對境外OTT問題，否則台灣內容產業只能淪為境外業者的奴工。

衛星廣播電視商業同業公會秘書長陳依玫表示，以TVBS最近推出的新戲「女兵日記」來說，第一天收視率就破1.45，近年來少見，但是立刻就有超過50個網站將影片內容上架，這就是目前臺灣內容產業面臨的問題，如果NCC的新法案不能管非法OTT業者，努力推出內容的電視業者只能無止盡的面臨損失跟打擊。

「免費與低價的後遺症，就是所有的專業內容業者，或是個人型的內容創作者都被『佃農化』，免費或低價幫大型OTT境外業者當奴工。」

陳依玫指出，目前看到數位通傳法還是只有管合法業者，還是管不到非法業者，加上沒有罰則也是一大問題，目前像是Google、Facebook、Line都推出大量免費內容，Netflex則是以低價收費搶攻市場，如何透過新法案製造停損？甚至將產業帶向正向循環？都是政府需要儘速解決的問題。

台灣有線寬頻產業協會理事長彭淑芬表示，數位通傳法對於OTT服務依然無能為力管理，目前像是歐盟已經放更多關注在OTT，國際趨勢已經成形，台灣應該打破舊思維，重新界定，鼓勵NCC打破重練，要是以舊思維管理匯流時代，只會像一團糾結的毛線難以解開難題。

彭淑芬認為，數位通傳法採取登記制度，更無法管理不願登記的非法業者，NCC應該提出更好的保障與權利，才讓業者有主動登記的意願出現，同時建議先把數位匯流的服務定義先界定基礎，重新界定媒體定義，主管機關才能有明確規管的對象。

中華電信數位匯流事業處處長魏惠珍表示，MOD受限於公平無差別的基礎下，被要求必須是個開放的IPTV平台，因此管理權上有很大挑戰，目前最大困境就是身為平台業者卻沒有管理權。

魏惠珍認為法規鬆綁要一致性，沒有道理有線電視、OTT、MOD在相同法規下去有不同規範，一定會出現爭議。目前必載規定的政策認定還需要討論，但是相同服務在不同法規下，出現了差異性規範，就因為MOD因為沒有必載規定，導致很多收視者看不到完整無線電視台節目，損害消費者權利。

魏惠珍認為，內容產業缺乏商業流通僵局如何處理，目前最欠缺解決問題的手段與做法，廣電三法修正其實已經不是重點，因為思維還是針對傳統媒體，如何解決跨平台媒體的管理才是重點。

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