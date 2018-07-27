去年（2017年）夏天，曾和鄭容和一起拜訪《認識的哥哥》的ZICO，這次和UFC選手金東炫一起來到節目。ZICO表示：「今天來就是要雪恥的！」然後露出他兩個閃亮的錶～







去年7月8日，鄭容和和ZICO出演JTBC綜藝節目《認識的哥哥》第83集。







當時，ZICO和李壽根展開對決，ZICO還賭上自己的錶！沒想到…李壽根贏了，目瞪口呆的ZICO親自為李壽根帶上錶。





而本週六晚間播出的節目，ZICO和UFC選手金東炫一起出演！





想起了上次慘痛的回憶…





ZICO帶了兩個閃亮的手錶，還說要雪恥！





而說要把哥哥們全都打倒的金東炫…被打的份好像比較多！（大笑）





迎來社團活動的「哥哥高校」，有插花部、詩畫部和聲樂部。





明明是靜態的活動，怎麼就變成「人體疊疊樂」呢？不要錯過本期節目囉～







（圖片、影片來源：JTBC《認識的哥哥》）

