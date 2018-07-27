不愧是經典！Ailee 演唱 《鬼怪》OST 奪 2018 年上旬韓國告示牌 OST 榜冠軍韓星網 (2018-07-27 08:15)
不愧是經典！Ailee 演唱 《鬼怪》OST 奪 2018 年上旬韓國告示牌 OST 榜冠軍
雖然《鬼怪》早已經完結一年半了，Ailee 唱的 OST 仍是人氣不墜，直到現在依然是音源榜上有名的經典！
昨天（26 日），美國告示牌的韓國分部 Billboard Korea 公佈了 2018 年上旬盤踞榜上最久的歌曲。其中從年初開始到 7 月第四週一直都停留在榜上、創下最長時間紀錄的歌曲，就是 Ailee 演唱的「我要如初雪般走向你」。
回顧這首歌問世的時間，居然已經是 2017 年 1 月 7 日。當時一公開就掀起熱烈迴響的「我要如初雪般走向你」先是登基 MelOn 單月榜首，短短不到半年就被串流播放破億次，又接連在 MelOn 和 Gaon 的年度榜上拿下多個冠軍頭銜，最後成為 2017 年度在韓國線上播放破億歌曲之首。
Billboard Korea 表示：「大部分的電視劇 OST 相較於『用聽的音樂』，反而感覺更像是『用看的音樂』。」還記得許多人都說光聽 Ailee 唱「我要如初雪般走向你」就彷彿重溫整部《鬼怪》，藉由音樂傳遞的力量和畫面真的很不容小覷呢！
（照片與影片來源：YMC Entertainment、KBS）
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