救國團辦理金頭腦-腦力開發與快速記憶訓練營 熱烈報名中



(中央社訊息服務20180727 09:06:02)不同於坊間補習班的制式課程，利用營隊生動活潑的方式，帶領孩子在豐富多元及創意的課程中學習，快樂成長，度過豐富的暑假生活。



台東縣救國團熱門經典「金頭腦快速記憶訓練營」，具有創意的課程，透過不同的學習與體驗，除了教授快速記憶課程、團隊建立活動、幫助孩子開發自我潛能外，並將融入戶外活動與文化旅遊、圖像記憶與全腦開發、頭腦體操、重點記憶法、IQEQ創意遊戲、快速記憶、團隊建立與領袖訓練、人文社會學科記憶攻略等，相信這個暑假帶給孩子快速學習與記憶訓練，開學後，全心挑戰課業的到來，無形中也儲備了未來的競爭力。



107年暑假不可錯過的夏令營就是「金頭腦快速記憶訓練營」，活動讓您的孩子在今年暑假學習滿分、快樂滿滿、給孩子一次有效的學習經驗，活動共計兩梯次，第一梯次7/17-18，第二梯次8/14-15，上午09:00到下午16:00，帶領孩子進入不同的腦力開發世界，詳情請洽台東縣救國團查詢089-329891-2分機21活動組黃小姐。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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