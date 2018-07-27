樂觀有路可走 悲觀無處可去



(中央社訊息服務20180727 09:06:45)大愛感恩科技公司七月二十三日的人文週會，邀請到了坐在輪椅上的巨人劉銘老師，蒞臨分享「樂觀有路可走」的主題，同行的演講者，還有一位曾經以《魯冰花》電影中飾演「古茶妹」一角，榮獲金馬獎最佳女配角獎的李淑楨師姊，偶像與明星的搭檔，不抱著追求酬勞，而是以傳播正能量的分享而出發，格外地令所有同仁引領期盼。



三歲即因罹患小兒麻痹，喪失行走能力的 劉銘老師，從小就只能靠輪椅才能行動，九歲時他已深刻明白，要在現實的社會中生存，不能再悲觀下去，唯有學習樂觀，才會看到困難背後的機會；所以，劉銘老師有一句座右銘「樂觀的人永遠有路可走、悲觀的人往往無處可去」，於是他開始學習不斷超越自我，得過歌唱比賽獎項、十大傑出青年、廣播金鐘獎、暢銷書作家…等殊榮與肯定。



同時，劉銘老師還親自帶動身障人士組成「混障綜藝團」，以自我肯定、展現才藝，讓身障朋友以能力與勇氣，向社會各界廣傳正向能量；不斷超越自我的 劉銘老師，其人生奮鬥的故事，還受到大愛電視台的青睞，將之改編成大愛電視劇集《人生逆轉勝》，和金馬獎演員 李淑楨師姊共同搭檔演出，惕勵人心上進。



人生的上半場劉銘老師以「樂觀進取、獨立自主、笑比哭好」的人生體悟，來鼓勵大家勇敢挑戰生命；而人生的下半場 劉銘老師更以「做個好人、行有餘力、幫助他人」來期勉大家，學習成為別人生命當中的貴人，匯聚清流成為社會美善循環的推力。



同仁郭于禎聽後有感分享：「很喜歡劉銘老師與淑楨老師的分享，每當聽完分享總是帶給自己滿滿的正能量，尤其今天老師分享的一句話：樂觀的人、有路可走；悲觀的人、無路可去。我們要學習時常保持一顆樂觀的心，無論遇到任何挫折，都能很快迎刃而解。人生價值不在於贏過多少人，而在於幫助過多少人，很感恩也很珍惜我有能力能當一位手心向下幫助別人的人，並將這份善的漣漪繼續散播出去。」



畢業於國立台灣大學社會工作學系的李淑楨師姊，現已成為與 劉銘老師一起推動社會慈善公益的好夥伴，為淨化人心、祥和社會，發揮一加一大於二的影響力。難得偶像與明星的搭檔蒞臨，會後同仁們把握因緣，現場請購講師的新書「當偶像遇上明星」，大家歡喜的簽書、合影之餘，更將講師的智慧寶藏帶回家，隨時成為激勵自我心志的座右銘。



訊息來源：大愛感恩科技股份有限公司



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