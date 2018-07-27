駐丹佛辦事處舉辦台灣投資說明會 推廣台灣商機



(中央社訊息服務20180727 09:20:00)駐丹佛辦事處與科羅拉多州亞洲商會（Asian Chamber of Commerce）及駐洛杉磯辦事處經濟組於本（107）年7月24日共同舉行「台灣投資招商說明會」（Taiwan Investment Seminar），共有數十位科州政商界友人及對亞洲市場有興趣的科州公司代表與會。駐丹佛辦事處處長張詩瑞表示，台灣在全球供應鏈扮演重要角色，鼓勵科州企業考慮來台投資。



張處長於致詞時指出，台灣為美國第11大貿易夥伴，且為第7大農產品出口國，雙邊經貿往來密切；其中台灣在電子產品的全球供應鏈扮演重要角色，例如iPhone即為台灣企業在中國設廠所生產；此外，谷歌（Google）近來在台設立全亞洲最大的研發中心，微軟（Microsoft）也在台成立人工智慧中心。張處長強調，我政府目前積極推動五加二產業，且台灣擁有高教育素質且勤奮的勞動力，因此許多跨國企業都以台灣做為投資首選。



駐洛杉磯辦事處經濟組長王廷驊則以「台灣—最棒的貿易夥伴」（Taiwan— Your Excellent Trading Partner）為題進行簡報，除簡介台灣與美國及科州的雙邊經貿關係，並強調台灣為美國貢獻32多萬個工作機會，對美國經濟有助益。此外，因台灣地理位置位於亞洲中心，且具有發展完善的產業聚落、先進的研發技術及完整的亞太暨全球供應鏈，因此為具有競爭力的投資市場。



現場與會者反應熱烈，其中有科州公司代表詢問，美國與中國間的貿易戰是否會影響台灣?王組長表示，美國與中國紛紛祭出關稅的貿易戰對全球都將帶來影響，至於對我影響程度仍有待觀察；另有與會者詢問台灣與香港在投資優勢方面的差異為何，王組長強調，台灣的優勢即為完整的產業聚落及供應鏈，例如倘新竹之公司需要零組件，可在一兩小時內從台中運達。



駐丹佛辦事處並於說明會現場播放「國情簡介」（Window on Taiwan）影片，介紹我國政治、經濟、社會及文化等各層面現況，有助科州主流社會人士進一步瞭解台灣。



訊息來源：外交部外館消息



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