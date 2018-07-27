美國夏季戶外用品展揭幕 駐丹佛辦事處張詩瑞處長為台灣業者打氣



(中央社訊息服務20180727 09:19:22)全美規模最大的「2018年夏季戶外用品展」（2018 Outdoor Retailer Summer Market）今（107）年7月23日至26日在科羅拉多州丹佛市舉行，我國共有逾200家紡織業者參展，除美國之外，台灣為最大的參展國。駐丹佛台北經濟文化辦事處處長張詩瑞於展覽首日赴會場參訪，並出席由經濟部國際貿易局及台灣貿易中心共同主辦的台灣新產品發表會，盼將台灣優質產品推向國際市場。



張處長於發表會致詞時表示，台灣製造的紡織品不僅品質佳，且研發能力也深受獲國際肯定，其中功能性紡織品在戶外休閒領域深受買主青睞，台灣廠商也是國際各大品牌重要的合作夥伴，盼廠商這次參展順利接單，開發商機，持續深化台美貿易關係。我業者大統、興采、南緯及東隆也分別介紹其創新產品及特色，現場反應熱烈。



張處長另探訪前來參展的台灣廠商攤位，為我業者加油打氣，並與業者代表就台灣紡織業現況及台美貿易等議題交換意見。率團參展的「中華民國紡織業拓展會」（紡拓會）秘書長黃偉基表示，感謝張處長特地前來會場表達支持與關懷，也感謝駐處對於展覽所提供的協助。



「2018年夏季戶外用品展」一年舉行三次，除夏季展覽外，冬季展覽已於今年1月25日至28日舉行，另將於11月8日至11日舉行今年最後一次展覽，每次展覽均吸引約2至3萬名買主參加，經濟效益可觀。我紡拓會也將再度組團前來丹佛參展，張處長對此表達歡迎，盼持續推廣台灣優質紡織品，並向國際展現我紡織業雄厚實力。



訊息來源：外交部外館消息



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/238251.aspx