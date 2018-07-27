駐巴拉圭大使館舉辦慶祝友誼節記者餐會



(中央社訊息服務20180727 09:18:57)駐巴拉圭大使館為感謝巴國主流媒體友人協助新聞文宣工作，本(107)年7月25日晚間在亞松森香格里拉餐廳舉辦慶祝友誼節記者餐會活動。



駐巴拉圭大使周麟率全體館員出席，周大使致詞時表示，台巴關係密切，簽訂諸多促進雙邊合作的協定，例如今年2月28日生效的台巴經濟合作協定，目前我國給予巴國54項出口產品免關稅待遇。另外還有免除外國公文書雙重驗證協定，雙邊合作計畫包括台巴工業科技大學、台灣獎學金、醫療資訊管理效能提升、淡水白鯧繁養殖計畫及蘭花產業發展及組織培養種苗繁殖等計畫，目的都在協助巴國政府推動經濟社會發展。



巴國媒體人士包括總統府新聞室主任Mariano Mercado、國家通訊社社長José Cardozo、眾議院電視台台長Griselda Ortega、巴國新聞通訊部國家媒體處處長Marcos Alvarez、巴國第一大報「ABC彩色報」集團總經理Adolfo Rufo Medina夫婦、總編輯Armando Rivarola、「最新時刻報」國內版主編Zuni Echague、「國家報」政治版主編Olga Giménez、「第二電視台」主播DeisiGiménez、「艾菲社」、「1000廣播電台」、「警政雜誌」等各重要平面、電子媒體各大版面編輯記者120餘人與會，駐館邀請媒體友人品嚐台灣美食，也安排抽獎活動，氣氛歡愉熱烈。



訊息來源：外交部外館消息



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/238250.aspx