哥國羅斯福骨科醫院主任羅德里格斯 拜會駐哥韓代表感謝臺灣協助



(中央社訊息服務20180727 09:17:25)哥倫比亞非營利性慈善醫院「羅斯福(Roosevelt)兒童骨科醫院」醫療部主任羅德里格斯於7月26日親至駐哥倫比亞代表處拜會韓志正代表，感謝臺灣政府多年來對該醫院的協助，並提出計畫請我協助弱勢家庭殘障兒童治療設備。



韓代表對於哥國羅斯福兒童醫院長期致力幫助哥國各地罕見疾病及骨科疾病貧寒兒童，深表敬佩。並強調臺灣早年亦曾獲得天主教會協助，對於羅斯福兒童醫院濟世救人的志業感同身受，希望在近期內能夠前往拜訪，瞭解實際需要，盡力提供援助合作。



韓代表並表示，臺灣在2003年曾遭受SARS侵害，深深體會國際醫療合作的重要性，臺灣2千3百萬人民不應被排拒在世界衛生組織大門之外，深盼哥國各界亦能秉持人道立場支持我國參與世衛組織，以建構完整的全球醫療衛生體系。



訊息來源：外交部外館消息



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