台商珍珠奶茶連鎖店「Afternoon Tea」新店開幕中央社 (2018-07-27 09:06)
台商珍珠奶茶連鎖店「Afternoon Tea」新店開幕
(中央社訊息服務20180727 09:16:40)由旅居哥倫比亞台商徐梓鈞先生經營的臺灣珍珠奶茶連鎖店「Afternoon Tea」第五家分店於107年7月26日開幕，駐哥倫比亞韓代表夫婦偕同仁前往致賀。
本於在哥國推廣臺灣知名珍珠奶茶的初衷，同時為家人一解對家鄉美食的思念，徐先生101年在哥國首都波哥大創立「Afternoon Tea」飲料店，在他認真經營下，逐漸建立市場知名度，在當地年輕族群中頗受歡迎。為精益求精，並多樣化經營引進臺灣特色糕點如菠蘿麵包、鳳梨酥、奶油捲等，除造福臺灣僑民外，也讓哥國民眾對臺灣美食驚豔不已。生意蒸蒸日上，如今在哥京已有5家分店。
韓代表祝福「Afternoon Tea」生意興隆，同時也推崇徐先生以新一代臺灣青年活力的形象，為「臺灣價值」在哥國做了最好的宣傳。
訊息來源：外交部外館消息
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