臺灣支持中美洲推動區域社會融合及人權計畫



(中央社訊息服務20180727 09:15:47)中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏於當地時間7月25日在「中美洲統合體」（SICA）秘書處，與「中美洲社會統合秘書處」(SISCA)秘書長蘇瓦雷斯(Alfredo Suarez)共同主持「中美洲社會融合及人權計畫」第4期款捐贈儀式並簽署捐贈紀事錄，中美洲統合體執行秘書瓦加斯(Werner Vargas)、統合體輪值主席貝里斯駐薩大使館代辦凰安(Margaret Juan)、薩爾瓦勞工部次長莫拉雷斯(Oscar Armando Morales)及薩總統府技術暨規劃秘書處國際合作處長羅德里格斯(Roberto Rodriguez)等人出席見證。



瓦加斯執行長於致詞時，表示中華民國(臺灣)政府及人民自中美洲統合體成立後即伴隨區域統合進程，並透過上述計畫支持中美洲各國在社會融合及人權的努力，協助各國在除貧、社會保護及生產融合等方面有具體的發展。他也肯定臺灣對區域統合所作的具體貢獻，並表示期待未來得以進一步深化雙方的合作及友誼。



蘇瓦雷斯秘書長致詞時表示，中美洲統合秘書處為落實在宏都拉斯ROATAN舉行的第37屆中美洲國家元首高峰會有關關注解決貧窮及饑餓問題，協助各國達成聯合國永續發展目標，過去以來已協助區域各國機構強化，照顧各國在社會上遭到不平等、歧視待遇及貧窮的數百萬中美洲人民。由於各國致力於投入社會照顧，已減少弱勢族群在社會所遭受的歧視，並在衛生醫療、飲食、營養、教育及工作機會等面向持續改善。



蘇亞雷斯秘書長強調該處將持續支持如宏都拉斯「美好生活平臺」、尼加拉瓜「2017-2020人力發展及美好治理承諾之國家計畫」及薩爾瓦多的「國家除貧策略」及「國家教師工作計畫」，協助區域各國在社會工作方面的策略及施政。此外，該處已整合SICA各次級機構完成「區域在社會保障暨生產融合之跨領域工作進程」(簡稱ARIPSIP)，並獲得在多明尼加行舉行的第51屆中美洲元首高峰會肯定；強調第4期計畫將進一步擴大受益層面，並提升執行效益，對我國多年來協助中美洲區域社會統合的貢獻，再次表達深摯的感謝。



謝大使致詞時，在中美洲社會統合秘書處努力下，透過落實本計畫項下有關區域扶貧及社會保護的行動綱領，協助區域各國發展相關社會政策，成效顯著，期待第4期計畫進一步改善區域各國弱勢族群在社會及經濟上的不平等，促進社會融合。



中美洲統合體秘書處特別於活動現場，除邀請計畫受益青年現身說法外，並安排贏得本年「中美洲統合體」第三屆青年繪畫比賽冠軍的尼加拉瓜年輕藝術家葛東(Israel Gordon)，以一幅以「中美洲很小，卻很偉大(Centroamerica tan pequeña, tan grande)」為名的畫作贈給臺灣，由謝大使代表接受，該畫作巧妙結合馬雅文化的羽蛇(Serpiente emplumada)與東方文化的龍，象徵中美洲與臺灣水乳交融的友誼，並藉此表彰臺灣對區域發展的貢獻。



本次捐贈儀式除前述人員外，尚有計畫各國受益戶、「中美洲統合體」各相關次級機構秘書處職員、外交團使節、國際組織代表及媒體記者等共約80餘人到場觀禮及採訪。



訊息來源：外交部外館消息



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