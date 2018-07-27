7/28∼9/8週六上午學者專家暢談健康議題免費開放參加



(中央社訊息服務20180727 09:14:52) 週末假期呼朋引伴來健康增能！臺南市家庭教育中心和中華醫事科技大學攜手舉辦「健康增能」系列講座，7月28日起連續七週的週六上午邀請學者專家暢談健康議題，教導民眾如何做好自我健康管理。首場由中華醫事科技大學製藥工程系王澤川教授演講「從廚房油煙到PM2.5」，解析生活中有毒物質的危害。地點在台南市文化中心國際會議廳B1講堂，免費開放自由入場，歡迎大家踴躍到場參加。



「健康增能」系列講座主要在透過學者專家的演講分享，學習增進消費意識及自我健康管理知能。場，七場講座的時間都是週六的上午10時至12時，演講者和講題分別是7月28日王澤川教授主講「從廚房油煙到PM2.5」；8月4日衛福部嘉南療養院顏世卿醫師談「正念讓你更健康」；8月11日中國醫藥大學台南市安南醫院放射腫瘤科梁永昌醫師主講「健康食品的效能迷思」；8月18日中國醫藥大學台南市安南醫院婦產科蔡士偉醫師分享「從黃道吉日談生產安危」；8月25日由健康律動專業教練陳淑芬老師親自示範帶大家「活動養身律動」；9月1日台南市立醫院胸腔內科周登偉醫師主講「鐵肺歌后的無奈-漫談肺部病變」；9月8日邀請中國醫藥大學台南市安南醫院營養科王儷瑩營養師談「戰勝肥胖-家庭主婦『食』在關鍵」。



「健康增能」系列講座內容豐富多元，主講者都是各領域優秀的學者與專家，學經歷豐富，其中更不乏名嘴，講座中除了增進大家對相關議題的了解與學習外，並有助於個人和家人健康的促進，每場講座均安排時間開放民眾提問，與主講者近距離互動，解答民眾的疑問，建立正確的知識以提高學習效益，是週休二日充電增能的好機會，前10名入場者可獲贈小禮物，歡迎各界踴躍到場聆聽。



訊息來源：中華醫事科技大學



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