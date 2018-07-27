臺中市潭雅神綠園道自行車道暑假出遊好去處



(中央社訊息服務20180727 09:12:05)暑假到了，炎炎夏日要去哪兒遊玩呢？教育部體育署為提供民眾優質的自行車騎乘品質及提升自行車運動旅遊風氣，自98年起在全臺各縣市積極建設自行車道，106-107年再投入5.5億元，與各縣市政府整合各地觀光勝境、人文特色，建構兼具環保、觀光的運動環境，使臺灣成為一座自行車環島旅行的王國。



這一次推薦給大家的好去處，是教育部體育署近期核定補助優化之「臺中市潭雅神綠園道自行車道」。潭雅神綠園道是繼東豐自行車綠廊後，臺中市政府所建置的第二條自行車專用道，亦為封閉型自行車專用道，其利用原軍方舊鐵道神岡支線興建而成，起點從潭子區中山路起，經神岡區、大雅區，抵達終點的中部科學園區，全長約14公里，沿路坡度平緩，隨四季變幻漸層色彩，不但是舉家出遊的好去處，更是親子休閒共騎的不敗路線，且沿線種植不同植栽，展現四季風情及區鎮之風貌，騎乘在潭雅綠園道的綠色隧道裡，感受充滿綠意的悠閒時光，著實令人心曠神怡。



「臺中市潭雅神綠園道自行車道」沿途行經筱雲山莊、萬興宮、社口林宅、大雅區市民農園、仁愛公園、戰車公園等特色景點，涵蓋鄉村生活、軍事旅遊、傳統建築等元素，鄰近亦有臺中國際機場，其清泉崗周邊眷村、退役戰機等舊軍事設施，也呈現出軍事文化豐富特色。另外，沿線最受歡迎路段則不得不提S彎道4K+800至4K+900間及波浪道5K+100這2處，是許多騎士及遊客們必訪的打卡景點！然而該車道啟用迄今已達13年之久，沿線設施難免損壞，教育部體育署為改善周遭環境及服務設施，已補助經費辦理車道優化，預計於108年底前完工，期望完成後能更加符合無障礙族群及各類型車友使用，並提升既有自行車道之周邊服務品質，提供不同需求的民眾有更加完善的騎乘空間，營造臺中市友善自行車道。



遍布全臺的自行車道串接起美景與歡笑，十分適合在假期中深度探訪，絕對讓你有不同的美的感受，也打造出多樣化旅遊回憶，教育部體育署期許提供大家更加多元的運動環境，但在享受單車騎乘帶來的酣暢之餘，也別忘記車況檢查及暖身活動，尤其注意騎行時遵守交通規則，相互禮讓，才能享受安全且愉快的單車悠遊樂趣。







訊息來源：體育署設施組



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