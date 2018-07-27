大陸贛南醫學院贛南醫學院參訪元培醫事科技大學 簽訂合作事宜



(中央社訊息服務20180727 09:11:05)大陸贛南醫學院由院長劉潛等一行五人至元培醫事科技大學參訪，參觀智慧精準運動健康產學研發中心、校史館、藝術中心、生技暨製藥系cGMP、影像醫學博物館。隨即與學校師長座談並簽訂合作事宜等。



元培副校長蔡世傑說明，目前學校與大陸學校有72間都有合作模式，贛南醫學院也可以與元培進行合作，學校會將在教師及學生方面都可以進行交流與合作。



贛南醫學院劉校長表示，參觀元培後，發現元培在醫學影像技術、生技暨製藥、護理及公共衛生管理等都有很好的基礎，值得贛南學習。



劉校長也期望能與元培簽訂姐妹校後能夠在教師與學生交流上有好的模式進行合作。特別是在醫學影像技術、生技暨製藥、護理等都可以進行合作。



贛南醫學院位於千年宋城—江西省贛州市內，是江西省人民政府舉辦的全日制普通高等醫學本科院校。中國科學院院士韓濟生教授擔任名譽院長。學校前身是創辦於1941年的江西省立贛縣高級助產職業學校，1958年設置專科建制的贛南醫學專科學校，1988年升格為本科院校並更名為贛南醫學院，2013年獲批為碩士學位授予權單位。



學校占地總面積2231.25畝（含直屬附屬醫院）,設黃金、章貢兩個校區。全日制在校本科生、專科生、研究生、留學生12600余人，成人教育在籍學生12800餘人。教職員工4100餘人（含第一、第二、第三附屬醫院），專任教師953人，其中正高職稱138人、副高職稱328人。



學校堅持內涵與外延的協調發展，尤其注重內涵的提升，現已發展成為一所以醫學學科為主，理學、工學、社會學等學科門類協調發展，辦學特色和優勢較為突出的地方性醫學院校，現有本科專業23個，有碩士學位授權一級學科4個（臨床醫學、基礎醫學、藥學、醫學技術），碩士專業學位授權點3個（臨床醫學、護理學、公共衛生）。



學校堅持人才培養與科學研究為區域衛生與健康事業和經濟社會發展服務，在油茶全產業鏈的研究與開發、心腦血管疾病的研究、幹細胞研究、贛南特色中草藥的研究與開發、免疫性疾病、兒童血管瘤與脈管畸形的診療技術、外科微創技術、遺傳性疾病精准醫學研究、鎮痛臨床及基礎研究等領域形成了自身特色與優勢，取得了一批標誌性成果，論文在國際頂尖刊物《Cell》《European Urology》《Nature Communications》發表。迄今，學校為社會培養輸送了各級醫療衛生技術人才6萬餘人，71.4%畢業生服務於醫療衛生單位並成為專業技術骨幹。https://www.ypu.edu.tw/news







訊息來源：元培醫事科技大學



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