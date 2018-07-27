（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）好萊塢女星蜜雪兒威廉絲在前夫希斯萊傑去世10年後，低調與獨立音樂人菲爾艾佛朗成婚。根據「浮華世界」雜誌今天刊出的訪談，她坦言：「我從未放棄愛情。」



路透社報導，37歲的威廉絲（Michelle Williams）曾因演出「斷背山」（Brokeback Mountain）而獲奧斯卡提名。



出入極為低調的她對「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌說，她本月初在紐約上州阿迪朗達克（Adirondacks）的農村地區舉辦私人婚禮，與艾佛朗（Phil Elverum）互訂終身。



威廉絲向「浮華世界」形容自己與艾佛朗的關係「非常神聖、極其特別」。艾佛朗也曾經歷喪侶的椎心之痛，前妻因罹患胰臟癌去世。



威廉絲與希斯萊傑（Heath Ledger）育有一女馬蒂達（Matilda），兩人在2008年為3年情劃下句點，而數個月後，希斯萊傑因處方籤用藥過量意外過世，得年28歲。



威廉絲說：「我從未放棄愛情。」



「我常對馬蒂達說，妳爸爸在別人認為我有才華、面容姣好或穿著時尚前就愛著我。」



她說：「我從未對外談論感情，但菲爾與其他人不同。」



威廉絲也透露，希斯萊傑去世後的幾個月裡，狗仔是如何跟拍她和馬蒂達。



她告訴「浮華世界」：「我永遠不會忘記，有次我去郵局時，看到牆上掛了張廣告，上面寫著如果有與我及我女兒有關的訊息，請打這支電話。嗯，所以我把廣告取下。」



「當你獨自撫養孩子，且不再有人供養家庭，保護家人安危時，這是很可怕的。」



這段訪談收錄於「浮華世界」9月版，將於8月7日上架。（譯者：鍾佑貞/核稿：徐睿承）1070727