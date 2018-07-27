上午各地天氣晴朗 西半部及山區午後有雷陣雨中央社 (2018-07-27 09:17)
（中央社記者陳葦庭台北27日電）中央氣象局預報員張承傳今天表示，今天上午天氣晴朗，西半部高溫可能達攝氏35度以上，但西半部及山區午後有可能下雷陣雨。
張承傳說，今天白天的天氣穩定，各地大致為多雲到晴的天氣，中午前後各地山區會有熱對流開始發展，並可能影響西半部地區，中南部地區有較為激烈的降雨，並有局部大雨發生的機率。
溫度方面，各地高溫普遍在33、34度，西半部及花東縱谷少數地方可以達到35度以上。
第12號颱風「雲雀」，目前距離台北東方2010公里之海面上，未來將朝日本本州南部前進，週末將影響日本本州的天氣，對台灣無直接影響；第11號颱風「悟空」已於今天清晨2時變性為溫帶氣旋，對台灣以及台灣附近海域的陸地沒有影響。（編輯：吳佳穎）1070727
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