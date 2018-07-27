川普推文帶通俄案風向 恐涉妨礙司法中央社 (2018-07-27 08:53)
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）「紐約時報」報導，通俄案特別檢察官穆勒正在調查，美國總統川普在推特上的貼文是否涉及妨礙司法。
報導引述3名曾聽取簡報的匿名人士，穆勒（Robert Mueller）正在審視川普一些提到司法部長塞申斯（Jeff Sessions）、前FBI局長柯米（James Comey）的推文與負面陳述。
穆勒曾任聯邦調查局（FBI）局長，正在調查有關2016年總統大選時，川普競選陣營涉及與俄羅斯掛勾的通俄案。
川普一再訴諸推特，試圖扭轉調查走向與輿論，朝他偏好的方向發展，包括呼籲穆勒結束調查、要求司法部調查他的政敵。
川普在4月20日推文看起來就有意圖破壞穆勒調查的嫌疑，他當時寫道：「柯米非法外洩機密文件給媒體是為了造就特別調查？所以，特別調查是建立在違法行為之上嗎？真的，大家知道這代表什麼嗎？」
穆勒現在正在調查，這樣的行為模式是否足以構成妨礙司法。但即便是一個很明顯案例，妨礙司法行為不容易證明，美國法界對於能否指控總統妨礙司法仍然意見分歧。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070727
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