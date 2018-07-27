（中央社記者龍柏安台北27日電）「鞍馬王子」李智凱被視為今年亞運體操的奪金希望，教練林育信信心滿滿地表示，現在愛徒只能用霸氣外露來形容，「他眼神一出來，就能讓我放心」。



隨著亞運腳步逼近，比賽氣氛也越來越濃，李智凱坦言，壓力多少都會有，但他強調，還是要放輕鬆去面對比賽。



雖被視為奪金熱門，但李智凱不去思考這個問題，他坦言，如果有個明確目標，就會給自己無形的壓力，重點還是如何把最好的一面表現出來，「至於名次的問題，就讓它順其自然」。



在集訓最後階段，李智凱給自己最明確的目標，就是要保持健康，「最後階段非常重要，我要非常小心，如果發生任何意外，我可能連上場都無法上場」。



2年前里約奧運，李智凱在鞍馬要使出絕招最高難度迴旋動作時，不慎失去重心落馬，回想起過去這段經驗，李智凱坦言，「心理還是會有疙瘩，不過還是要向前看」。



林育信說，奧運前李智凱每次做這個動作，每次失敗，但他仍持續正面挑戰，去年李智凱在台北世大運風光摘金，今年在3場世界體操大獎賽鞍馬都拿下銀牌，「現在他這個動作成功率已經是100%」。



談起愛徒的變化，林育信透露，李智凱過去比賽容易怯場，臨場對自己沒有信心，「現在他整個氣勢都不一樣，只要保持健康，亞運金牌一定有機會」。（編輯：唐聲揚）1070727